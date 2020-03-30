Галицькі хроніки covid-19: 30 березня.

Станом на десяту годину ранку, за даними ЦГЗ, у трьох галицьких областях загалом виявили 107 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу зафіксовано 3 нові випадки у Тернопільській області та один новий випадок у Львівській області. Водночас станом на 10:35 на сайтах місцевої влади Львівщини повідомляли тільки про п’ять підтверджених випадків хвороби, а за даними ЦГЗ їх уже 6.

У Монастириському районі Тернопілля інфікованих коронавірусом – 47 осіб: м. Монастириська – 28, с.Швейків - 7, с.Ковалівка - 5 (1 летальний), с.Горішня Слобідка - 2, с.Долішня Слобідка - 2, с.Бертники - 1, с.Чехів – 1, с.Гончарівка -1.

Серед них 25 осіб – це медперсонал (7 лікарів, 12 медсестер, 6 мол.медсестер), 5 дітей, 2 держслужбовці, 1 священик, 1 завдитсадком.

За даними Міністерства охорони здоров'я за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів станом на нинішній ранок в Україні підтверджено 480 випадків COVID-19.

Z публікує інформацію про те, наскільки швидко поширюється вірус у Галичині, звідки саме пацієнти в кожній області та як вони могли захворіти. Усі дані – з офіційних джерел, проте вони постійно й динамічно змінюються. Ми будемо стежити за змінами й оновлювати інформацію.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

29 березня: 60 випадків, 3 нові

57-60 - мешканці Монастириського району

28 березня: 57 випадків, 14 нових

55-57 – мешканці Тернопільської області

54 – с. Лідихів Кременецького р-ну

43-53 – Мешканці Монастирського району.

27 березня: 43 випадки, 16 нових

41–43. Мешканці Тернопільської області

28–40. Мешканці Монастириського району

27. Мешканець Тернополя, 62 роки, підприємець, контактував з першим хворим в Тернополі.

26 березня: 26 випадків, 11 нових

26. Мешк. Монастириського району

24—25. Мешканки Монастириського району, санітарки

20–23. Мешканки Монастириського району, медсестри

19. Мешканка Монастириського району, мама 11-річної дитини

18. Мешк. Монастириського району, дитина 11 років

16–17. Мешканці Монастириського району, держслужбовці

25 березня: 15 випадків, 10 нових

13–15. Мешканці Монастириського району

11–12. Мешканці Монастириського району, сімейні лікарі

10. Мешк. Монастириського району, лікар з Центру первинної медико-санітарної допомоги

9. Мешк. Золотого Потоку Бучацького району, лікар Монастириської лікарні

8. Мешканець Монастириськ, 63 роки.

7. Мешканець села Швейків Монастириського району, 62 роки

6. Мешканець Тернополя, 55 років, був у Австрії.

24 березня: 5 випадків, 4 нових

5. Мешканка Монастириського району, 48 років, дружина хворого на COVID-19

4. Мешканка Монастириського району, 41 рік, медсестра

3. Мешканець Монастириського району, 54 роки.

2. Мешканець села Ковалівка Монастириського району, 68 років, контактував із хворим священиком із Заліщиків на похороні. Помер 25.03.20

22 березня: перший випадок

1. 22.03.20. Мешканець міста Заліщики, 57 років, священик

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

29 березня: 6 випадків, 1 новий

6. ? Місцева влада уточнює дані щодо шостого випадку.

28 березня – нових випадків не зафіксовано

27 березня: 5 випадків, 2 нових

5. Мешканець Львівської області, 50 років

4. Мешканець Львівської області, 16 років

26 березня: 3 випадки, 1 новий

3. Мешканець Пустомитів, 57 років, повернувся з Італії

22 березня. 2 випадки, 1 новий

2. Мешканка Львова, 51 рік

20 березня: перший випадок

1. Мешканець Львова, 58 років, лікар, був у Німеччині

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

28 березня: 41 випадок, 13 нових

28-41 – мешканці Івано-Франківська

27 березня: 28 випадків, 4 нових

28. Мешканка Івано-Франківської області, 58 років, в реанімації

27. Мешканка Івано-Франківської області, 60 років, в реанімації

26. Мешканець Івано-Франківської області, 60 років

25. Мешканець Івано-Франківської області, 28 років

26 березня: 24 випадки, 8 нових

21–24. Мешканці Снятинського району

20. Мешк. Болехова.

19. Мешк. Косівського району.

18. Мешк. Надвірнянського району.

17. Мешканець Надвірнянського району, чоловік померлої жінки.

25 березня. 16 випадків. 11 нових

15–16. Мешканці Тисменицького району

14. Мешканець Надвірнянського району, священик

13. Мешканка с. Боднарова Калуського району

9–12. Мешканці Івано-Франківська

8. Мешканець Івано-Франківська, поліцейський, контактував із родиною померлої від коронавірусу 56-річної франківки: допомагав медикам госпіталізувати її чоловіка.

24 березня.

7. Мешканка Надвірнянщини, 60 років, померла. Covid-19 підтверджено посмертно, 26.03.20

23 березня.

6. Мешканка с. Чукалівка (Тисменицький район), 65 років, померла. Covid-19 підтверджено посмертно, 25.03.20

22 березня. 5 випадків, 3 нових

4–5. Мешканки Івано-Франківська, медсестра, що оглядала померлу франківку

3. Мешканець Івано-Франківська, чоловік померлої франківки

20 березня: 2 випадки, 1 новий

2. Мешканка Тисмениці, 29 років. 9 березня повернулася з Франції.

19 березня: перший випадок

1. Мешканка Івано-Франківська, 56 років, працювала на заводі “Імперово-Фудз". Померла 17 березня, ще до результатів аналізу на COVID-19.

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 9:00 28 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях, сайтів Курс, Галка.