Помер славетний польський композитор Кшиштоф Пендерецький.

Своє співчуття з приводу його смерті висловили, зокрема, президент і прем’єр-міністр Польщі.

У неділю, 29 березня, в Кракові після тривалої хвороби помер на 87-му році життя один із найвидатніших композиторів сучасності, диригент, володар трьох «Ґреммі» Кшиштоф Пендерецький (Krzysztof Penderecki). Про це повідомило Polskie Radio24. Він був професором і ректором Музичної академії в Кракові.

Кшиштоф Пендерецький народився 23 листопада 1933 року у польському місті Дембиці. Виховувався в родині з українськими, польськими та вірменськими коріннями.



Навчався в Краківській консерваторії. Перемагав на численних музичних конкурсах у Польщі і за кордоном, у тому числі отримав першу нагороду на Другому конкурсі молодих композиторів (1959), Першу національну нагороду (1968, 1983), приз Асоціації польських композиторів (1970), Нагороду Ґердера (1977), призи фундації Карла Вольфа (1987), Міжнародної музичної ради ЮНЕСКО (1993) та нагороду для найкращого композитора сучасності MIDEM Classical Award у Каннах (2000).

Кшиштоф Пендерецький є почесним доктором багатьох університетів світу, у тому числі українських консерваторій у Києві (з 1999 року) та Львові (з 2015 року).



Серед найвідоміших творів Кшиштофа Пендерецького, зокрема, «Плач за жертвами Хіросіми» (Ofiarom Hiroszimy – Tren), «Поліморфія» (Polymorphia), De natura sonoris. Він написав опери «Дияволи з Лудену» (Diabły z Loudun), «Втрачений рай» (Raj utracony), «Чорна маска», (Czarna maska), Ubu Rex тощо.

Своє співчуття з приводу смерті Пендерецького висловили, зокрема, президент Польщі Анджей Дуда і прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецький. Зокрема, Дуда у Twitter зазначив, що Пендерецький своєю творчістю визначив «цілу епоху в польській та світовій культурі».