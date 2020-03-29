Суд заборонив бразильському президентові агітувати проти карантину.

Також суд повернув церкви на карантин і скасував указ президента.

 

    

Суд в Ріо-де-Жанейро заборонив уряду президента Бразилії Жаіра Болсонару поширювати рекомендації та інформацію, спрямовані проти обмежувальних заходів для стримування пандемії коронавіруса нового типу. Про це повідомив бразильський інформаційний портал TSF Online. Суддя Лаура Бастус Карвалью (Laura Bastos Carvalho) розпорядилася припинити урядову кампанію під назвою «Бразилія не може зупинитися» (Brasil não pode parar), а чиновникам веліла утримуватися від агітації або публікації повідомлень про коронавіруси, які не мають наукового обґрунтування.

 

Уряду дали добу на те, щоб оприлюднити офіційну заяву, в якій би пояснювалося, що кампанія, яка ним проводиться, не відповідає науковим критеріям і фактам. Окрім того, суд повернув церкви на карантин, скасувавши указ президента, який дозволяє відвідувати релігійні установи під час пандемії.

 

Нагадаємо, що чотирма днями раніше Болсонару в своєму зверненні до нації закликав мера Ріо-де-Жанейро і губернатора Сан-Паулу «повернутися до нормальності» і покінчити з карантинними заходами. Він назвав коронавірус «невеликим грипом», розкритикував мас-медіа за поширення страхів. Глава бразильської держави заявив, що реґіональні влади повинні покінчити з концепцією «випаленої землі», як він називає запроваджені проти епідемії заходи. «Вірус прийшов, ми з ним перетнулися, і незабаром він пройде. Наше життя має продовжуватися, робочі місця мають підтримуватися. У групі ризику люди за шістдесят. Навіщо закривати школи?» – обурювався Болсонару.

 

Уряд Бразилії, дотримуючись ідеї президента, підготував рекламну кампанію під гаслом «Бразилія не може зупинитися». У соцмережах поширювалося відео, де голос за кадром перераховує професії, заради яких країна не повинна вводити обмежень діяльності, і каже про компанії, які змушені скорочувати робочі місця і закривати виробництва.

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