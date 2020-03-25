Президент Бразилії закликав реґіональні влади скасувати карантин.

Жаїр Болсонару назвав коронавірус «невеликим грипом».

 

 

Президент Бразилії Жаїр Болсонару в своєму зверненні до нації у вівторок, 24 березня, закликав мерів міст і губернаторів штатів припинити режим карантину й «повернутися до нормальності». Про це повідомив телеканал ABC News.

 

Болсонару назвав коронавірус «невеликим грипом», розкритикував мас-медіа за поширення страхів. Він заявив, що преса перейнялася кількістю загиблих в Італії, яка, за його словами, так сильно страждає «через своє літнє населення та холодніший клімат». Глава базильської держави заявив, що реґіональні влади повинні покінчити з концепцією «випаленої землі», як він називає запроваджені проти епідемії заходи.

 

«Вірус прийшов, ми з ним перетнулися, і незабаром він пройде. Наше життя має продовжуватися, робочі місця мають підтримуватися. У групі ризику люди за шістдесят. Навіщо закривати школи?» – обурювався бразильський президент.

 

На цей момент число інфікованих в Бразилії становить близько 2,2 тисячі осіб у всіх 26 штатах і столичному Федеральному окрузі. 46 хворих померли.

25.03.2020

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