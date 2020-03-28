Перед "дедлайном Зеленського" піший трафік на кордоні зріс утроє.

Упродовж минулої доби державний кордон на в'їзд до України перетнуло 37 тисяч осіб. Зокрема, 22 тисячі прибули до кордону пішки.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України.

Кількість громадян на кордоні впродовж доби зросла вдвічі (днем раніше було 18 тисяч), а число піших перетинів – зросло більш ніж утроє (попередньої доби було 6,5 тис. осіб).

"Найбільше наші співвітчизники вчора поверталися, прибувши до кордону без транспортних засобів. Саме тому в пунктах пропуску суміжних країн фіксували значне скупчення людей, які очікували на перетинання кордону. Для перевезення громадян за сприяння Держприкордонслужби України залучали транспортні засоби, надані місцевою владою та ДСНС", – поінформували у ДПСУ.

Задля збільшення пропускних спроможностей Прикордонна служба "прийняла безпрецедентне рішення", – йдеться у повідомленні ДПСУ, – відкрити піший напрямок руху поряд з пунктом пропуску "Краковець", де на автомагістралі А4 розгорнули пересувні автомобільні комплекси прикордонного контролю на базі двох автомобілів. Тут оформили 2,4 тис. пішоходів".

Найбільше пішоходів перетнуло кордон у пункті "Ягодин" – 6,5 тис., "Краковець" – 6,5 тис., "Рава-Руська" – 4,7 тис., "Чоп (Тиса)" – 2,2 тис., "Вилок" – понад 800, "Лужанка" – 800, "Ужгород" – 700 громадян.

"На ранок сьогодні черг пішоходів перед пунктами пропуску немає", – запевнили у Прикордонній службі.

Згідно з підрахунками Міністерства інфраструктури, державні служби загалом повернули близько 100 тисяч громадян України додому з моменту запровадження надзвичайних заходів.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив у Facebook: українська влада проявила щонайбільше розуміння до громадян – поклалася винятково на їхню сумлінність.

"Завданням тих, кого ми повернули, було бути відповідальним до себе та інших, дотримуватись режиму ізоляції. На жаль, переважно легковажно до цього віднеслись, абсолютно не усвідомлюючи ризиків, на які наражають себе, близьких та рідних", – прокоментував Криклій, фактично визнавши: відфільтровування інфікованих громадян фактично не здійснювалося.

Згідно з інформацією від Криклія, ще близько 9 тисяч українців, охочих повернутися додому, залишаються за кордоном. Громадян, котрі не можуть продовжити перебувати за кордоном, повернуть у порядку винятків, одначе ця процедура передбачатиме обов'язкову обсервацію. "Ця ситуація не дає ідеальних і комфортних рішень, але ми завжди шукаємо рішення, прийнятне для всіх", – зазначив Криклій.