НАТО здобуло 30-го члена.

Північна Македонія офіційно вступила до Північноатлантичного Альянсу.

 

                                              Ніколо Дімітров

 

НАТО прийняло до свого складу Північну Македонію як 30-го члена. У п’ятницю, 27 березня, амбасада Республіки Північна Македонія у Вашінґтоні передала на зберігання до Державного департаменту США свідоцтво про приєднання до Північноатлантичного договору. З цього моменту країна вважається повноправним членом НАТО. Про це повідомив північномакедонський інформаційний портал makfax.

 

«Це історичний момент для всіх громадян нашої країни та для безлічі політиків і візіонерів, котрі наполегливо працювали протягом останніх трьох десятиліть, щоб витворити ідею безпечнішої та процвітаючої батьківщини. Членство нашої країни в НАТО відбувається в надзвичайних обставинах, коли світ і людство вирішують чи не найбільший глобальний виклик після Другої світової війни. Через ці умови акт святкування сьогоднішньої події є скромним, але це жодним чином не применшує історичної значимості цього успіху», – заявив міністр закордонних справ Північної Македонії Ніколо Дімітров.

 

«Північна Македонія відтепер є членом родини з 30 країн і майже одного мільярда людей. Північноатлантичний Альянс ґрунтується на усвідомленні того, що всі разом ми сильніші і безпечніші незалежно від того, з якими випробуваннями ми стикаємося», – так прокоментував подію генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

 

У понеділок, 30 березня, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі заплановано проведення церемонії підняття македонського прапора. А другого квітня Дімітров вперше репрезентуватиме Північну Македонію на раді НАТО як міністр держави-члена.

 

Нагадаємо, що прийняттю цієї балканської держави до НАТО довгий час перешкоджала суперечка з Грецією через назву. Атени побоювалися, що держава з назвою «Македонія» може висунути територіальні претензії до однойменної грецької провінції. Тільки після того, як Скоп'є в червні 2018 року погодилося змінити назву країни на Північну Македонію, перешкоду для вступу до НАТО було усунуто.

28.03.2020

До теми

Токсичні, але професійно успішні
Брехливі, несправедливі та егоїстичні: психологи з Боннського університету розшифрували схему поведінки людей, яких називають токсичними.
27.03.20 | | Наука
«Гуґеноти» Мейєрбера і Голлівуд
Аделіна Єфіменко
Вільно трактований історичний сюжет демонструє небезпеку поразки дипломатії перед організованою злочинністю, маніпуляцією масами, грою на почуттях героїзму на ґрунті релігійного і національного екстремізму.
27.03.20 | | Штука
Маніпуляції коронавірусною статистикою
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
США вийшли на перше місце за кількістю інфікованих коронавірусом. Італії та Іспанії ніяк не вдається впоратися з поширенням COVID-19. І лише в Росії інфікованих сміхотворно мало. А, може, щось не так з лічбою?
27.03.20 | | У світі
Спекотні екстремуми загрожують 1,2 млрд людей
Глобальне потепління робить потенційно небезпечні спекотні дні частішими – навіть у Європі.
26.03.20 | | Наука
Кадрування притчами
   Маріанна Челецька
У доробку сценариста Ґверри – майже сотня кіноісторій, які стали надбанням нового італійського кінематографа, однак головний сценарій, що розповідає про долю людства, став жертвою тоталітарного режиму радянської системи у 70-х роках ХХ ст.
26.03.20 | | Штука
Джимі Гендрікс. Геній електрогітари і батько гардроку
Ілько ЛЕМКО
До 50-річчя виходу у світ альбому «Band Of Gypsys»
25.03.20 | | Минуле
Упередженість видно в мозку
Альфа-хвилі у мозковій діяльності видають когнітивне спотворення під час ухвалення рішень.
25.03.20 | | Наука
Перепадя, чао
Юрій Винничук
Можемо на тривалий час попрощатися з багатьма творами української повоєнної класики, бо в правонаступників, як кажуть в Галичині, клямка впала.
25.03.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.