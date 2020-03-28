НАТО здобуло 30-го члена.

Північна Македонія офіційно вступила до Північноатлантичного Альянсу.

Ніколо Дімітров

НАТО прийняло до свого складу Північну Македонію як 30-го члена. У п’ятницю, 27 березня, амбасада Республіки Північна Македонія у Вашінґтоні передала на зберігання до Державного департаменту США свідоцтво про приєднання до Північноатлантичного договору. З цього моменту країна вважається повноправним членом НАТО. Про це повідомив північномакедонський інформаційний портал makfax.

«Це історичний момент для всіх громадян нашої країни та для безлічі політиків і візіонерів, котрі наполегливо працювали протягом останніх трьох десятиліть, щоб витворити ідею безпечнішої та процвітаючої батьківщини. Членство нашої країни в НАТО відбувається в надзвичайних обставинах, коли світ і людство вирішують чи не найбільший глобальний виклик після Другої світової війни. Через ці умови акт святкування сьогоднішньої події є скромним, але це жодним чином не применшує історичної значимості цього успіху», – заявив міністр закордонних справ Північної Македонії Ніколо Дімітров.

«Північна Македонія відтепер є членом родини з 30 країн і майже одного мільярда людей. Північноатлантичний Альянс ґрунтується на усвідомленні того, що всі разом ми сильніші і безпечніші незалежно від того, з якими випробуваннями ми стикаємося», – так прокоментував подію генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

У понеділок, 30 березня, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі заплановано проведення церемонії підняття македонського прапора. А другого квітня Дімітров вперше репрезентуватиме Північну Македонію на раді НАТО як міністр держави-члена.

Нагадаємо, що прийняттю цієї балканської держави до НАТО довгий час перешкоджала суперечка з Грецією через назву. Атени побоювалися, що держава з назвою «Македонія» може висунути територіальні претензії до однойменної грецької провінції. Тільки після того, як Скоп'є в червні 2018 року погодилося змінити назву країни на Північну Македонію, перешкоду для вступу до НАТО було усунуто.