У Львові пройде найбільша технологічна конференція в Україні.

 

29 вересня у Львові розпочнеться найбільша в Україні англомовна технологічна конференція  IT Arena. Очікують понад 3000 учасників. Про це повідомляє пресслужба Львівського ІТ-кластеру.

 

"На три дні Львів стане осердям українського ІТ: від останніх тех-розробок та AI-стартапів до нових бізнес-можливостей, продуктових інсайтів і корисного нетворкінгу", – йдеться у повідомленні. 

 

Конференція триватиме три дні та завершиться 3 жовтня. Заходи конференції відбуватимуться у чотирьох історичних локаціях, а організатори обіцяють максимальні заходи безпеки.

 

Цього року очікують понад 3 тисячі учасників та десятки спікерів. Зокрема, серед спікерів очікують колишнього мера Пало-Альто, міста у так званій Кремнієвій долині. Він ділитиметься досвідом перетворення міста в тех-оазу допоможе у пошуку формули, яка здатна перетворити місто на технологічний центр світового рівня. 

 

"Цьогорічні спікери IT Arena зосередяться на викликах, які постали перед українською техгалуззю та пошуку рішень, які допоможуть ІТ-компаніям зростати та стати опорою у відновленні України. Тому чимало виступів стосуватимуться нових можливостей для українського теху", – повідомляють в ІТ-кластері.

 

Однією з тем, яку обговорюватимуть на конференції, є вихід українських компанії на ринок Азії. Також обговорюватимуть, чи зможе Україна використати досвід великого вторгнення та стати тех-хабом і що для цього потрібно зробити. 

 

У рамках IT Arena традиційно проведуть Startup Competition. Цьогоріч 30% учасників змагань зосередили стартапи на ШІ-розробках. IT Arena у партнерстві з кластером з розвитку оборонних технологій Brave1 запроваджує спеціальну категорію для стартапів у сфері оборони. 

 

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