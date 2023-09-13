У Львові пройде найбільша технологічна конференція в Україні.

29 вересня у Львові розпочнеться найбільша в Україні англомовна технологічна конференція IT Arena. Очікують понад 3000 учасників. Про це повідомляє пресслужба Львівського ІТ-кластеру.

"На три дні Львів стане осердям українського ІТ: від останніх тех-розробок та AI-стартапів до нових бізнес-можливостей, продуктових інсайтів і корисного нетворкінгу", – йдеться у повідомленні.

Конференція триватиме три дні та завершиться 3 жовтня. Заходи конференції відбуватимуться у чотирьох історичних локаціях, а організатори обіцяють максимальні заходи безпеки.

Цього року очікують понад 3 тисячі учасників та десятки спікерів. Зокрема, серед спікерів очікують колишнього мера Пало-Альто, міста у так званій Кремнієвій долині. Він ділитиметься досвідом перетворення міста в тех-оазу допоможе у пошуку формули, яка здатна перетворити місто на технологічний центр світового рівня.

"Цьогорічні спікери IT Arena зосередяться на викликах, які постали перед українською техгалуззю та пошуку рішень, які допоможуть ІТ-компаніям зростати та стати опорою у відновленні України. Тому чимало виступів стосуватимуться нових можливостей для українського теху", – повідомляють в ІТ-кластері.

Однією з тем, яку обговорюватимуть на конференції, є вихід українських компанії на ринок Азії. Також обговорюватимуть, чи зможе Україна використати досвід великого вторгнення та стати тех-хабом і що для цього потрібно зробити.

У рамках IT Arena традиційно проведуть Startup Competition. Цьогоріч 30% учасників змагань зосередили стартапи на ШІ-розробках. IT Arena у партнерстві з кластером з розвитку оборонних технологій Brave1 запроваджує спеціальну категорію для стартапів у сфері оборони.