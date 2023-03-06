Львівські IT-компанії потрапили у сотню найкращих аутсорсерів світу.

До переліку найкращих аутсорсерів світу, за рейтингом The 2023 Global Outsourcing 100 Міжнародної профільної асоціації IAOP потрапили 15 українських IT-компаній, серед яких – три зі Львова. Про це повідомляє львівський ІТ-кластер.

У сотню найкращих аутсорсерів світу увійшли три компанії-засновниці Львівського ІТ Кластера – Intellias та N-iX, а також Eleks, сімейна компанія, яка була заснована ще у 1991 році.

«Ми пишаємося тим, що компанії Кластера попри повномасштабну війну, блекаути та інші труднощі, цьогоріч вкотре займають сильні позиції у рейтингу глобальних аутсорсингових компаній», – прокоментував СЕО Львівського ІТ Кластера Степан Веселовський.



Окрім того, найкращими аутсорсерами світу визнані чотири глобальні ІТ-компанії, що мають офіси у Львові і входять до львівського ІТ-кластера:

- Infopulse,

- Intetics,

- Sigma Sofware Group

- CHI Software.

Зазначимо, що асоціація IAOP обирає компанії за чотирма критеріями: відгуки клієнтів, отримані компанією сертифікації та нагороди, інноваційність рішень та проєкти корпоративної соціальної відповідальності.