G20 інвестує в світову економіку $5 трлн для пом'якшення наслідків пандемії.

Відповідне рішення було ухвалене на позачерговому саміті «двадцятки».

 

 

 

У четвер, 26 березня, відбувся перший в історії саміт «Великої двадцятки» у віртуальному режимі. Лідери країн-членів спілкувалися між собою за допомогою відеозв'язку. Про це повідомило німецьке ділове видання Handelsblatt. Ключовою темою позачергового саміту, який скликала Саудівська Аравія, що зараз головує у G20, стала боротьба з поширенням коронавірусу.

 

Країни-члени G20 погодилися боротися з пандемією коронавірусу єдиним фронтом. Вони, зокрема, вирішили інвестувати в світову економіку п’ять трильйонів доларів для пом'якшення наслідків кризи, викликаної пандемією.

 

«Боротьба з цією пандемією вимагає прозорої, потужної, скоординованої, масштабної і науково обґрунтованої глобальної відповіді в дусі солідарності. Ми виступаємо твердими прихильниками ідеї формування єдиного фронту в боротьбі проти цієї спільної загрози. Країни G20 вкладуть в глобальну економіку понад 5 трлн доларів для подолання соціальних, економічних і фінансових наслідків пандемії. Міць і масштаб цієї відповіді дозволять глобальній економіці знову встати на ноги і створити міцний фундамент для захисту робочих місць і відновлення економічного зростання», – йдеться в спільній заяві країн G20 за підсумками позачергового саміту.

 

Країни «двадцятки» обіцяли також разом з Міжнародним валютним фондом, Всесвітньою організацією охорони здоров'я та реґіональними банками оперативно розробити потужний фінансовий пакет для підтримки розвиткових країн.

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