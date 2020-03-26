Міносвіти готове видати школярам табелі раніше.

Міністерство освіти і науки розробило два сценарії завершення навчального року, проведення зовнішнього незалежного оцінювання та вступної кампанії у зв'язку з загальнонаціональним карантином.

Про це повідомила в.о. міністра освіти та науки Любомира Мандзій під час онлайн-конференції на facebook-платформі МОН у четвер.

“Сподіваємось на краще і що карантин закінчиться 24 квітня, але ми маємо бути готові до різних варіантів розвитку подій. Тому МОН розробило два сценарії, зважаючи на ситуацію з карантином”, – зазначила пані Мандзій.

Перший сценарій передбачає завершення карантину до червня. У такому випадку всі учні, окрім 11-го класу, закінчать навчальний рік наприкінці червня. Після карантину для них організовується коригуюче навчання: вчитель ідентифікує теми, за якими є пробіли у знаннях, відчитує ті, які є критичними для класу, вказує, які теми необхідно додатково доопрацювати вдома.

Випускники 11-х класів також вчаться до кінця червня – коригують пробіли в програмі, готуються до ЗНО.

ЗНО стартує орієнтовно в останній тиждень червня і закінчується орієнтовно в середині липня. Результати основної сесії ЗНО стануть відомі наприкінці липня.

Вступна кампанія розпочнеться на початку серпня.

Другий сценарій передбачає продовження карантину до початку серпня.

У такому випадку всі учні, окрім 11-го класу, закінчать навчання наприкінці травня та отримають відповідні документи. У 2020-2021 навчальному році перший місяць навчання буде коригуючим. Вчителі муситимуть здійснити зріз знань, ідентифікувати теми, за якими є пробіли, та компенсувати їх упродовж першого місяця навчання.

ЗНО для учнів 11-го класу стартує в середині серпня і закінчиться до середини вересня.

Вступна кампанія завершиться до середини жовтня, а навчання перших курсів розпочнеться на початку листопада. Навчання решти курсів розпочнеться з 1 вересня.

При обох сценаріях для студентів вишів невипускних років навчальний рік має завершитись так, як і планувався. Екзаменаційно-залікові сесії університети можуть провести дистанційно в тому графіку, який затверджено закладом. У випадку, якщо обов’язкову аудиторну роботу студенти не можуть виконати дистанційно, виш має перенести її на наступний навчальний рік.

Для студентів випускних років захисти дипломних робіт та державні іспити проводитимуть дистанційно, крім єдиного державного кваліфікаційного іспиту та атестації осіб, що здобувають ступені доктора філософії, доктора мистецтва, доктора наук.

Через епідеміологічну ситуацію буде скасовано державну підсумкову атестацію у 4 та 9 класах.