В іконописній школі УКУ навчають писати ікони на онлайн-курсах.

Іконописна школа “Радруж” Українського католицького університету пропонує всім охочим онлайн-програму з написання ікон. Не виходячи з дому, можна навчитися написати ікони архангела Михаїла, святого Миколая чи Спаса Нерукотворного.

Фото: ucu.edu.ua

Учасникам онлайн-курсу пропонують написати ікону Архангела Михаїла (31 х 21 см). Учні наслідуватимуть один із шедеврів українського іконопису 15 століття. Процес навчання й написання ікони відбуватиметься на базі заздалегідь записаних відеоуроків, буде доступне консультування в режимі реального часу (за допомогою Zoom чи Skype-зустрічей), а також в індивідуальному режимі разом із досвідченим викладачем-іконописцем.

Після написання першої ікони можна буде написати ще дві – св. Миколая та Спаса Нерукотворного.

Щоб записатися на курс, потрібно заповнити анкету. Анкети приймають безперервно та формують невеликі групи. Навчання розпочинають, щойно сформується група з 5-6 учасників.

Усім, хто зголоситься на навчання, надішлють коробки з необхідними матеріалами для написання цієї ікони (дошка, пензлі, пігменти, поталь та ін).

Тривалість курсу на час карантину: 2-3 тижні. Онлайн-зустрічі відбуватимуться 3-4 рази на тиждень замість однієї.

Фото: ucu.edu.ua

Навчання платне, включає вартість основних матеріалів для іконопису. Ціну курсу можна дізнатися у координатора, заповнивши анкету. Докладніша інформація – за посиланням: radruzh.org/onlajn-kursy-ikonopysu