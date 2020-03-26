Добова кількість захворювань в Іспанії перевищила італійський максимум.

Вчора в Іспанії зафіксовано майже вісім тисяч випадків захворювань COVID19: 7937, в Італії максимальний рівень був зафіксований 21 березня: 6557 осіб – при тому, що населення Італії майже у півтора рази більше. Загальна кількість захворювань в Іспанії сягнула 47,6 тисяч, 5,3 тисяч вилікувалися, 3434 померло: за загальною кількістю жертв коронавірусу Іспанія випередила Китай (3287 жертви).

Вчора в Іспанії померло 738 хворих на COVID19, за цією кількістю Іспанія майже зрівнялася з Італією: 793 смерті 21 березня. Найбільше жертв зосереджено в Мадриді (53% від загальноіспанської кількості), поточний рівень смертності там сягнув 12,5% (21% на даний момент там одужало). В цілій Іспанії рівень смертності 7,2%, одужало 11,3%.

Щоденні темпи нових захворювань і смертей від COVID19 в Іспанії від 27 березня (перевищення рівня десяти випадків в день) майже ідентично повторювали італійські з тижневим випередженням, тепер розрив скоротився на три дні: іспанський сценарій епідемії різко прискорився.

В Італії вчора зафіксовано 5 тисяч нових випадків COVID19, загальна кількість захворювань сягнула 74,7 тисячі (в Китаї за весь час захворіло 81,3 тисячі), з них 7503 (9,2%) осіб померло, 9,4 тисячі (11,5%) одужали. За вчорашню добу в Італії померло 683 осіб, аналіз динаміки захворювань вказує на те, що поточний тиждень буде в Італії піковим за кількістю нових захворювань, апроксимація щодобової динаміки каже, що на рівень поодиноких випадків на добу Італія вийде через місяць, однак, враховуючи, що зі зменшенням інтенсивності епідемії тестування будуть більше вловлювати легші випадки захворювання, цей термін дещо подовжиться. У всякому разі, проглядується світло в кінці, здавалося, безнадійного тунелю.

49,6% всіх смертей в Італії від коронавірусу припадає на людей 80 років і старших, однак зафіксовано 12 летальних випадів в хворих віком 30-39 років. Поточний рівень смертності в когорті людей старше 80 років складає 24% (в Німеччині – 12,6%), в тому числі серед чоловіків — 28%, черед жінок – 19% (в Німеччині відповідно: 16,2% і 9,5%, в Іспанії – 19,1% і 15,6%).

В цілому світі на нинішній ранок було 474 тисяч захворювань COVID19, померло 21,4 тисячі хворих, в п'яти країнах кількість жертв перевищила тисячу: Італія, Іспанія, Китай, Іран (2 тисячі при 27 тисяч зафіксованих випадків хвороби) та Франція (1,3 тисячі при 25,6 тисяч випадків хвороби).

У восьми країнах кількість зафіксованих випадків COVID19 перевищила 10 тисяч: Китай, Італія, США (69 тисяч, 280 смертей), Іспанія, Німеччина (37,3 тисячі випадків і 206 смертей), Іран, Франція, Швейцарія (10,9 тисяч випадків, 153 смерті).

В Польщі зафіксовано 1085 випадків (добове збільшення 17%), 15 смертей (з них 4 вчора і одна нині).