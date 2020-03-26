Уряд вирішив припинити видатки на культуру через коронавірус – митці б'ють на сполох.

Кабінет Міністрів України планує запропонувати депутатам внести зміни до бюджету на 2020 рік, у яких майже повністю уріжуться видатки на деякі культурні програми – залишаться лише видатки на зарплати працівникам.

Про це повідомила заступниця голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук, інформує Hromadske.

З її слів, у пропозиції змін до бюджету, яку напрацювало Міністерство фінансів, йдеться про зменшення видатків на Держкіно на 750 мільйонів гривень, Український культурний фонд – на 500 мільйонів гривень, Інститут книги – на 150 мільйонів гривень та туризм – на 240 мільйонів гривень.

"Наголошуємо, що такий крок призведе до кризи і стагнації креативних індустрій країни, втрати тисяч робочих місць. Ми розуміємо, що в ситуації з поширенням коронавірусу і необхідності залучати додаткові кошти для боротьби з вірусом необхідно переглядати бюджет. Проте будь-які кроки мають обговорювати з депутатами профільного комітету та з залученням представників міністерства", – наголосила депутатка.

У випадку, якщо пропозиція Мінфіну набуде чинності, видатки на культурні програми кардинально знизяться:

– Держкіно отримає лише 25,68 мільйона гривень на весь 2020 рік з 775 мільйонів гривень (зменшення видатків сягне 96,6% від запланованого обсягу фінансування установи);

– Український культурний фонд отримає на 71% менше – 197 мільйонів гривень;

– Інститут книги за 2020 рік отримає загалом 1,66 мільйона гривень (лише 1% від запланованих на початку року 151,66 мільйона гривень);

– Єдина програма, пов'язана з туризмом, яка передбачена у бюджеті на 2020 рік, – "Розкриття туристичного потенціалу України", – скоротиться на всі 100%, або на 240 мільйонів гривень.

Тим часом державні культурні інституції закликали Кабінет Міністрів України ретельніше поставитися до ризиків від скорочення фінансування культури й кіно, оскільки це може знецінити досягнення і загубити кадри.

Заяву підписали: виконавча директорка Українського культурного фонду Юлія Федів, директорка Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький Арсенал" Олеся Островська-Люта, директорка Українського інституту книги Олександра Коваль, генеральний директор Національного центру Олександра Довженка Іван Козленко, генеральний директор Українського інституту Володимир Шейко. Український ПЕН також приєднався до цього звернення.

"Звертаємося до Уряду у зв’язку з надзвичайно важкою ситуацією, що складається у сфері української культури через поширення епідемії коронавірусу й впровадження карантину на території України. Передусім, дозвольте запевнити, що ми як досвідчені управлінці розуміємо і підтримуємо доцільність обмежень, які дозволять запобігти колапсу медичної системи та зберегти здоров’я максимального числа громадян. Водночас, інституції і продуценти культури належать до перших постраждалих через неможливість провадити публічну діяльність. Відмова від публічних подій – виставок, концертів, кінопоказів, вистав тощо – миттєво призводить до стрімкого падіння доходів усіх, хто інвестував час, зусилля і кошти у те, аби культура в Україні була доступною, якісною, а її проєкти добре організованими. Українські культурні інституції і незалежні виробники уже нині опиняються без ресурсів, що дозволили б виплачувати зарплати, фінансувати першочергові протиаварійні чи реставраційні роботи і навіть настільки насущні потреби, як охорону державної частини українського музейного фонду. Це загрожує не просто зупинкою розвитку чи замороженням досягнень останніх років, адже це звична загроза, стосовно якої сфера культури має досвід якщо не подолання, то протидії. Нині виникає загроза значно серйозніша: розпад інституційної системи і втрата цілого покоління талановитих творців і менеджерів культури. Це ситуація, типологічно схожа на стан справ в Україні впродовж 1990-х років. Тому ми звертаємося з проханням серйозно проаналізувати ці ризики й разом із культурною спільнотою, Комітетом з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України зробити все можливе для їхньої мінімізації. Передусім, вважаємо за необхідне переспрямувати видатки розвитку, передбачені на культуру або інші цілі в межах бюджетів головних розпорядників, що управляють інституціями культури, на поточну інституційну підтримку. Необхідно зберегти робочі місця і належний безпековий стан інституцій. Для цього дуже важливо відмовитися від потенційного скорочення видатків на оплату праці. Принципово важливо скористатися усіма можливостями, що мають Український культурний фонд та Український інститут книги, на вирішення проблем, котрі виникають з нинішньою кризою. Це надзвичайно важливі інституції, від яких наразі чекають підтримки як ніколи раніше. Просимо дослухатися до пропозицій самих УКФ та УІК щодо переформатування їхніх програм через виклики, пов’язані з епідемією коронавірусу. Відтак, зберегти фінансування проєктів Українським культурним фондом, бюджет якого спрямований в першу чергу на підтримку самих продуцентів культури, і таким чином допомогти їм подолати кризу. Важливо зберегти і сприяти програмам УІК щодо підтримки української книговидавничої галузі, яка досягла значних успіхів упродовж останнього десятиліття. Те саме стосується і виробництва кіно: успіх останніх років був можливим завдяки сталості підтримки через механізми Держкіно, оскільки створення фільму – це багатолітній процес. Різке припинення підтримки знецінить уже зроблені інвестиції (зокрема співфінансування від міжнародних партнерів), спровокує декваліфікацію і втрату кадрів. Впевнені, що, проаналізувавши всі ризики і зробивши рішучі, але зважені кроки, котрі першочергово матимуть на меті захист українців від епідемії, але й дозволять уникнути нищівних наслідків для української культури, ми подолаємо і цей виклик разом".

Також Українська кіноакадемія, Національний центр Олександра Довженка, «Сучасне українське кіно "СУК"», Українська кіноасоціація, Асоціація кіноіндустрії України висловили стурбованість через відсутність уже третій місяць державного фінансування кіногалузі. Кіноспільнота закликала вжити необхідних заходів задля вирішення питання.