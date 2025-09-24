У Росії підвищують ПДВ, щоб фінансувати війну.

Ставка ПДВ зросте з 20 до 22 %, що забезпечить трильйон рублів у рік додаткових надходжень до бюджету .

Міністерство фінансів Росії репрезентувало проєкт бюджету на 2026 рік та на плановий період 2027-2028 років. У документі, оприлюдненому на сайті відомства у середу, 24 вересня, йдеться, що загальна ставка податку на додану вартість (ПДВ) зросте з 20 до 22 відсотків. Про це повідомив інформаційний портал Meduza.

Російське фінансове відомство уточнило, що надходження від підвищення ПДВ насамперед спрямують на фінансування оборони та безпеки, тобто на фінансування війни проти України. При цьому пільгова ставка у 10 відсотків збережеться для соціально значущих категорій товарів – продуктів харчування, ліків, медичної продукції та товарів для дітей.

Пропозиція про підвищення ПДВ виникла на тлі зростаючого дефіциту бюджету. У 2025 Мінфін РФ планував, що рівень дефіциту не перевищить 1,17 трлн руб., або 0,5% ВВП. Однак за підсумками січня-серпня він збільшився до рекордних 4,19 трлн. рублів, або 1,9% ВВП. Це сталося в тому числі через падіння нафтогазових надходжень на 20,2% і зростання витрат на 21,1% у зв'язку з війною.

Мінфін також запропонував ліквідувати тимчасові антиковидні пільги зі страхових внесків, знизити поріг доходів платників ПДВ за спрощеною схемою з 60 млн. рублів до 10 млн. рублів, змінити систему оподаткування букмекерських контор і провести приватизацію найбільших держкомпаній.

Поправки до Податкового кодексу, включно з підвищенням ПДВ, мають набути чинності з 1 січня 2026 року.

ПДВ є ключовим податком для російського бюджету: у 2024 році разом із податком на видобуток корисних копалин він забезпечив 70 відсотків надходжень. За оцінкою експертів, підвищення ПДВ може принести додатково близько 0,5 відсотка ВВП, або близько одного трильйона рублів на рік. Водночас новий захід уповільнить зростання споживання та призведе до додаткового інфляційного тиску. Попереднього разу ПДВ у Росії підвищувався у січні 2019 року – з 18 до 20 відсотків.