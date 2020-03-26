Біля Криму у море впав російський винищувач.

Російський винищувач Су-27 зазнав авіакатастрофи біля берега анексованого Криму. Згідно з попередніми даними, літак упав у Чорне море за 50 км від Феодосії, що в окупованому Криму.

Про це повідомляє РІА "Новості".

У Міністерстві оборони Росії повідомили, що це сталося під час здійснення планових польотів.

ТАСС пише, що 25 березня приблизно о 19:10 повітряне судно зникло з радарів.

Удосвіта 26 березня у районі падіння зафіксували сигнал аварійного радіомаяка. Триває рятувальна операція.