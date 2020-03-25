Кабмін пролонґував карантин до кінця квітня; у державі оголошено надзвичайну ситуацію.

Кабінет Міністрів України оголосив надзвичайну ситуацію на території всієї держави. Час карантину пролонґовано на час НС до 24 квітня.

Про це повідомила аґенція "Укрінформ".

"Режим надзвичайної ситуації планується увести на 30 днів. Відповідно, всі карантинні заходи також плануємо продовжити на 30 днів. Прошу не плутати надзвичайну ситуацію та надзвичайний стан. Надзвичайна ситуація не обмежує конституційні права громадян, але лише консолідує зусилля у боротьбі із коронавірусом", – повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Голова уряду підкреслив, що цей режим діятиме до 24 квітня. Втім, цей термін можуть при потребі і продовжити або ж, навпаки, ухвалити рішення про скасування надзвичайної ситуації.

Додатково Кабмін постановив:

– належним чином облаштувати КПП в зонах надзвичайної ситуації з обов’язковим санітарним оглядом громадян та пропуском лише після медичного огляду осіб та дезінфекції транспортних засобів;

– залучити до роботи на цих пунктах працівників та технічні засоби МОЗ, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, Держпродспоживслужби;

– усі приміщення, дороги та тротуари мають проходити ретельну дезінфекцію;

– надавати допомогу малозахищеним верствам населення із залученням працівників соціальних служб, громадських і волонтерських організацій до надання допомоги.