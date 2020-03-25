Львівські школярі навчатимуться за допомогою Google Classroom.


Львівські школи централізовано переходять на е-платформу Google Classroom, за допомогою якої діти зможуть інтерактивно навчатися в умовах карантину. Зараз у школах канікули, тож міське управління освіти й управління ІТ впродовж цього тижня працюють над тим, щоб перевести на таке навчання якнайбільше шкіл.

 

 

«Із різних платформ для дистанційної освіти ми обрали платформу Google. Цільово для шкіл є спеціальний сервіс Google Classroom. За допомогою цього сервісу вчителі можуть створювати віртуальні класи, додавати туди учнів, поширювати там завдання, проводити тести для дітей і одразу ж оцінювати. Також у цей сервіс можна додавати посилання на вже існуючі уроки, відеоматеріали чи лінк на власний онлайн-відеоурок, який учителі проводять за допомогою платформи Zoom», – розповіла Олена Гунько, начальниця управління ІТ.

 

За її словами, обрали саме цю платформу, оскільки вона не вимагає коштовних рішень чи спеціального програмного забезпечення. Окрім того, Google Classroom доволі проста у використанні. Вчителям надсилають інструкції щодо роботи на цій платформі. Також незабаром вони отримають доступ до каналу технічної підтримки, де зможуть отримати відповіді на питання, які їх цікавитимуть.

 

 

Google Classroom підходить для навчання учнів усіх класів, жодних обмежень немає. За словами начальниці управління освіти ЛМР Зоряни Довганик, це чудовий, сучасний спосіб навчання, як потрібний для кращого зв’язку між учнями і вчителями. Частина шкіл Львова вже використовує цю платформу централізовано або в окремих класах.

 

«Ми щодня працюємо над тим, щоб все більшу кількість шкіл перевести на цю єдину платформу. Можна просто читати параграфи у підручниках, але за допомогою такого комплексного рішення можна забезпечувати інтерактив учителя з учнями: обговорити щось, задати запитання. Таке навчання дає можливості більшої взаємодії», – зазначила Зоряна Довганик.

 

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