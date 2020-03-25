Спільна молитва з Папою Франциском. Можемо долучитися

 

Сьогодні, 25 березня, увесь християнський світ на заклик Папи Франциска спільно молитиметься молитву «Отче наш» за припинення пандемії коронавірусу. Про це повідомляє сайт УГКЦ.

 

 

Кожен охочий може доєднатися до молитви, перебуваючи у своїй домівці. У Патріаршому соборі УГКЦ молитва розпочнеться о 13.00 за київським (о 12.00 – за римським) часом. Пряму трансляцію можна буде дивитися на «Живому телебаченні».

 

25 березня Всеукраїнська рада Церков і релігійних організацій оголосила днем молитви і посту за Україну. Тож сьогодні всі Церкви й релігійні організації України будуть об'єднані в пості й молитві. Окрім того, 25 березня – це день Благовіщення за григоріанським календарем. Тому цього дня весь християнський світ, на заклик Папи Франциска, молитиметься спільну екуменічну вселенську молитву за припинення пандемії коронавірусу.

 

«Прошу всіх завтра, у цей час вселенської молитви, перебуваючи у своїх домівках, єднатися із Святішим Отцем і з нами, які зберуться в Патріаршому соборі у спільній молитві», – зазначив глава УГКЦ Блаженніший Святослав.

 

 

А в п'ятницю, 27 березня, Святіший Отець оголосив надзвичайну молитву «Urbi et Orbi» (Місту і світу). Зазвичай така молитва відбувається лише під час свят Великодня і Різдва.

 

«Для того щоб широко відчинити двері Божого милосердя і вилити Божу благодать на весь світ, Святіший Отець закликає взяти в ній участь. На завершення молитви Папа Франциск уділить повний відпуст усім тим, хто з ним єднатиметься у молитві», – додав глава УГКЦ.

 

27 березня молитва розпочнеться о 19.00 за київським (о 18.00 за римським) часом. Спільне моління транслюватимуть засоби масової інформації, зокрема «Живе ТБ».

 

 

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