На Тернопільщині помер чоловік з COVID-19.


На Тернопільщині помер 68-річний мешканець села Ковалівка Монастириського району, хворий на COVID-19. Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської міської ради.

 

 

13 березня чоловіка шпиталізували в інфекційне відділення Чортківської ЦКРЛ. Через десять днів його перевели в інфекційне відділення Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги. За попередніми даними, пацієнт контактував із хворим на коронавірус священиком із Заліщиків, вони обоє були на похороні.

 

 

Як інформує ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України», станом на 09.00 25 березня в Тернопільській області зареєстровано 6 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Зокрема, виявлено перший випадок інфікування в мешканця обласного центру. Тернополянин 1965 року народження повернувся з Австрії та не контактував із попередніми хворими. Він звернувся до сімейного лікаря й перебуває на самоізоляції. Чоловік отримує необхідну медичну допомогу, обстежують коло його контактних осіб, – повідомили в Тернопільському штабі для боротьби з коронавірусом.

 

 

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