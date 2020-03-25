В Україні – 113 випадків захворювання на коронавірус.

 

24 березня в Україні лабораторно підтвердили 29 випадків захворювання на COVID-19 – число недужих збільшилося на третину. Майже половина позитивних проб припала на Чернівецьку область.

 

Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій 

 

 

Так, за вівторок коронавірусне захворювання діагностовано: Чернівецька область – 13, Київська область – 7, Запорізька область – 2, Тернопільська область – 2, м. Київ – 2, Волинська область – 1, Луганська область – 1 та Одеська область – 1.

 

Станом на 7:00 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків захворювання на коронавірус COVID-19 у 14 регіонах: Чернівецька – 38 осіб (1 померла), Київ – 31, Київська – 22, Івано-Франківська – 5 (1 померла), Тернопільська – 4, Дніпропетровська – 2, Житомирська  –  2 (1 померла), Запорізька – 2, Львівська – 2, Волинська – 1, Донецька – 1, Луганська – 1, Одеська – 1 та Черкаська – 1.

 

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