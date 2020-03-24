На Тернопіллі коронавірус підтвердили вже в 4 людей.

 

У Тернопільській області підтверджено чотири випадки захворювання на COVID-19. Два з них – сьогодні. Про це інформує ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України".

 

 

«Станом на 17 год. 10 хв. 24.03.2020 року в результаті дослідження методом ПЛР виявлені фрагменти РНК вірусу SARS-CoV-2 у матеріалі від двох осіб. Усього лабораторно підтверджено в Тернопільській області 4 випадки захворювання на COVID-19», – зазначено в повідомленні. Подробиць про хворих наразі не повідомляли.

 

Лише вчора ввечері в Тернопільській області підтвердили другий випадок захворювання на COVID-19. Пацієнт, мешканець Монастириського району, 1952 р.н., захворів 13 березня, його госпіталізували в інфекційне відділення Чортківської ЦКРЛ, а через десять днів перевели в інфекційне відділення Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги. Попередньо з’ясували, що він контактував на похороні з першим виявленним на Тернопіллі хворим на коронавірусну інфекцію – 57-річним священиком із Заліщиків.

 

 

У Тернопільській області встановлено режим надзвичайної ситуації.

24.03.2020

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