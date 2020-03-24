Втрата чи погіршення нюху може бути єдиним симптомом коронавірусу.

 

Кожен, хто раптово втрачає здатність розрізняти запахи, втрачає нюх, може бути "тихим носієм" коронавірусу, не маючи інших симптомів та не підозрюючи про власну інфікованість. Особливо це може стосуватися молоді, – попереджають британські експерти. Тому буде розумним, коли такі особи, щоб зменшити ризик зараження інших людей, самі ізолюються мінімум на сім днів. Це реально може помогти уповільнити передачу вірусу і врятувати людські життя.

 

 

"Ми отримуємо все більше інформації з різних куточків світу про те, що втрата нюху (аносмія) або його ослаблення (гіпосмія) є головним симптомом зараження новим коронавірусом", – пишуть у спеціальній заяві професор Клер Гопкінс, президент Британського товариства ринології, та професор Нірмал Кумар, президент Британського товариства отоларингології.

 

За їхніми даними, майже третина пацієнтів, які пройшли позитивний тест на COVID-19 в Південній Кореї, повідомили про втрату або ослаблення запаху. Інші симптоми у них були відсутні або дуже слабкі. В Німеччині таких пацієнтів – дві третини. Аналогічна інформація надійшла і від китайських, італійських та іранських лікарів: проблеми із нюхом при відсутності високої температури та кашлю.

 

В інтерв'ю The New York Times це підтверджує і доктор Марко Метра, завідувач кардіологічного відділення лікарні в Брешії, де з 1200 пацієнтів з цим симптомом у сімсот виявили наявність коронавірусу: "Практично кожен з них розповідає одну і ту саму історію. Ви питаєте про їхнє подружжя, чоловіка чи дружину, і чуєте: «Моя дружина щойно втратила відчуття смаку та запаху, але поза тим з нею все нормально». Найімовірніше, вони вже є зараженими, хоча переносять цю інфекцію в легкій формі. Але вони ж можуть заразити інших."

Загалом, аносмія після вірусних захворювань є однією з провідних причин втрати нюху: 40 відсотків всіх випадків, серед них 10–20% припадає на "старі", давно відомі людській популяції, коронавіруси. Тому нема нічого дивного, що її викликає і вірус COVID-19. Лабораторних доказів цього ще нема, однак висока кореляція між зараженням новим коронавірусом та аносмією вказує на високу ймовірність причинно-наслідкового зв'язку.

 

В інтерв'ю Sky News професор Кумар зазначив, що, на його думку, ця ситуація може бути особливо характерною і поширеною серед молоді: "На нинішній день з описів перебігу COVID-19 ми знаємо, що молоді люди нечасто повідомляють про такі симптоми, як підвищена температура або кашель. Однак виявляється, що у багатьох з них найважливішим симптомом може бути втрата або ослаблення запаху. Це, зокрема, може свідчити про те, що для них основним місцем існування вірусу є – з певних причин – носова порожнина. У цьому випадку розумним кроком має бути мінімум сім днів самоізоляції, щоб зменшити ризик зараження інших людей".

 

Окремо експерти звертають увагу, щоб медсестери і лікарі, які контактують з людьми зі скаргами на погіршення нюху, проявляли виняткову обережністю, відбираючи з дихальних шляхів зразки для аналізів. Вони нагадують, що зараз вже два англійські оториноларингологи перебувають у важкому стані після зараження під час такої процедури.

 

 

 

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