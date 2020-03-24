Три чверті росіян обожнюють СРСР.

Проте, згідно зі свіжою соціологією, повернутися в радянську епоху прагне трохи більше чверті громадян Росії.

75 відсотків росіян вважають радянську епоху найкращою в історії країни. Це випливає з даних опитування громадської думки, проведеної «Левада-центром». Його результати були опубліковані на сайті соціологічної інституції у вівторок, 24 березня.

Респондентам, зокрема ставилося таке запитання: «Існує думка, що радянська епоха була найкращим часом в історії нашої країни, з високим рівнем добробуту і можливостями для звичайних громадян. У якій мірі Ви особисто згодні чи не згодні з цією думкою?». 37 відсотків опитаних задекларували свою цілковиту згоду. 38% сказали, що радше погоджуються. 13 відсотків респондентів заявили, що радше не погоджуються, а ще три відсотки засвідчили свою цілковиту незгоду. Решта шість відсотків не змогли відповісти на поставлене запитання.

Демоскопи з «Левада центру» дослідили, що словосполучення «радянська епоха» частіше асоціюється в росіян зі стабільністю і впевненістю в майбутньому (16 відсотків), а також добробутом в країні (15 відсотків), ніж з дефіцитом і чергами (4 відсотки), залізною завісою або політичними репресіями (по одному відсотку).

Майже дві третини росіян (65 відсотків) жалкують про розпад СРСР, чверть респондентів (26 відсотків) висловила протилежну точку зору. Найчастіше про свій жаль заявляли респонденти старші за 55 років. Серед молоді віком від 18 до 24 років жаль висловлював кожен третій.

Водночас бажання «повернутися на шлях, яким рухався Радянський Союз» висловило трохи більше чверті росіян (28 відсотків). Більше половини опитаних (58 відсотків) виступають за «власний, особливий шлях» розвитку країни. А кожен десятий вважає, що Росії слід орієнтуватися на європейську модель.

Опитування було проведено 20-26 лютого 2020 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення обсягом 1614 осіб віком від 18 років і старше в 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ. Дослідження проводило вдому у респондента методом особистого інтерв'ю. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загального числа опитаних разом з даними попередніх опитувань. Статистична похибка не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%; 2,9% для показників, близьких до 25% / 75%; 2,0% для показників, близьких до 10% / 90%; 1,5% для показників, близьких до 5% / 95%.