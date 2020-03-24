У Чорногорії затримали росіянку за сіяння паніки навколо коронавірусу.

Вона написала в соцмережах про тисячу заражених в країні та про «італійський сценарій».

Поліція Чорногорії затримала громадянку Росії за поширення неправдивої інформації про заражених коронавірусом. Про це повідомив інформаційний портал Meduza з покликом заяву місцевої поліції.

35-річну росіянку А. Г. затримали в місті Тіваті. Міністерство внутрішніх справ країни повідомило, що вона розмістила у себе на Facebook пост, в якому говорилося про те, що влада країни нібито приховує реальну інформацію про пандемію. За її словами, в Чорногорії коронавірусом заразилося близько тисячі осіб, шестеро з яких вже померли. Також вона написала, що країну очікує такий же сценарій епідемії, як в Італії, де від пневмонії нового типу загинуло вже понад 5,4 тисячі осіб. Окрім того, росіянка стверджувала, що персонал чорногорського готелю Avala заражений коронавірусом і шпиталізований.

Чорногорські правоохоронці запідозрили громадянку Росії в спробі посіяти паніку в країні. Її справою займається прокуратура міста Котора. Яке покарання їй загрожує, не уточнюють.

Посольство Росії в Чорногорії підтвердило інформацію про затримання росіянки. «Уродженка Москви А. Г. 1985 року народження була відправлена ​​на карантин, ухвалюють рішення про подальший запобіжний захід. Посольство Росії в Чорногорії взяло на контроль ситуацію», – розповів представник посольства в Подгориці.

За офіційними даними Інституту громадського здоров'я Чорногорії, які озвучив заступник міністра охорони здоров’я Міро Кнежевич, станом на 24 березня в країні зафіксовано 29 випадків зараження коронавірусом. Один інфікований пацієнт помер. Про це повідомила місцева телерадіокомпанія RTCG.