Перші тести Анґели Меркель на коронавірус виявилися негативними.

Утім на цьому перевірка німецької бундесканцлерки на евентуальне зараження не завершено.

Отримано результати першого тесту бундесканцлерки Німеччини Анґели Меркель на наявність коронавіруса. «Результати нинішніх тестів – негативні», – поспішив заявити в понеділок, 23 березня, офіційний речник уряду Німеччини Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Він запевнив, що бундесканцлерка почувається добре, але й надалі залишатиметься на карантині. «Подальші тести будуть проведені протягом майбутніх декількох днів», – процитував Зайберта на своєму сайті німецький часопис Der Spiegel.

Нагадаємо, що Бундесканцлерка Німеччини Анґела Меркель в неділю, 22 березня, вирішила піти на карантин, який проходитиме вдома. Це рішення було ухвалене після того, як з'ясувалося, що лікар, який робив канцлерці 20 березня щеплення від пневмококової інфекції, позитивно протестований на коронавірус.

Меркель регулярно проходитиме тести на коронавірус упродовж наступних кількох днів. Але навіть перебуваючи на карантині, пані Меркель виконує свої службові обов'язки. Так у понеділок вона провела у режимі телеконференції засідання уряду.