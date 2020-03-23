Анґела Меркель відправила себе на домашній карантин.

Тим часом у цілій Німеччині запроваджують ще суворіші карантинні правила.

Бундесканцлерка Німеччини Анґела Меркель в неділю, 22 березня, вирішила піти на карантин, який проходитиме вдома. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на заяву офіційного речника уряду Німеччини Штеффена Зайберта (Steffen Seibert). За його словами, це рішення було ухвалене після того, як з'ясувалося, що лікар, який робив канцлерці 20 березня щеплення від пневмококової інфекції, позитивно протестований на коронавірус.

Меркель регулярно проходитиме тести на коронавірус упродовж наступних кількох днів. «Адже тестування сьогодні не могло б ще дати переконливого результату», – пояснив Зайберт. Але навіть перебуваючи на карантині, пані Меркель виконуватиме свої службові обов'язки.

Безпосередньо перед повідомленням офіційного представника уряду Меркель виступила на прес-конференції, розповівши про досягнуту з прем’єр-міністрами федеральних земель угоду щодо додаткових заходів, спрямованих на стримування поширення коронавірусу в Німеччині. Відтак з понеділка, 23 березня, карантинні правила в Німеччині будуть ще суворішими. Основний пункт: більше двох людей не збиратися. Виняток зроблено для членів родини, а також людей, що живуть в одному помешканні.

Контакти з іншими людьми необхідно обмежити до мінімуму. Для цього, зокрема, слід дотримуватися дистанції не менше як 1,5 метра від найближчої людини в громадських місцях. Всі заклади громадського харчування повинні бути закриті. Аналогічне стосується закладів, які надають послуги в царині особистої гігієни, в тому числі перукарень та косметичних студій.

Але, як і раніше, дозволено поїздки на роботу або для допомоги іншим людям. Індивідуальні заняття спортом і фізичні вправи на свіжому повітрі будуть, як і раніше, можливі.

Дотримання зазначених правил контролюватимуть адміністративні органи і поліція. Порушників каратимуть штрафами аж до 25 тисяч євро.