Коронавірус підтвердили у двох львів'ян.

На ранок 23 березня за результатами тестів у 2 осіб у Львові підтверджено діагноз коронавірус. Другий випадок підтвердили вчора. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні перебуває 61 особа. На самоізоляції – 32 особи. Загалом за весь час із підозрою на COVID-19 в лікарню звернулося 104 людини.

«За весь час карантину звернулось 104 особи. З них 61 особа зараз є в лікарні, 32 – на самоізоляції, 11 людей вже виписали. Ми маємо на сьогодні два факти підтверджених. Один чоловік – це лікар, і станом на зараз він уже фактично виздоровів. Щодо ще однієї особи більше інформації будемо мати згодом», – розповів Садовий.

У період з 21:30 22 березня до 08:00 23 березня в області з підозрою на коронавірусну інфекцію ніхто не звертався. Про це повідомила лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з епідеміології Наталія Тімко.

Мер Львова подякував підприємцям, які долучаються до боротьби з коронавірусом, і додав, що інформація в місті змінюється постійно, працює штаб. Представники місцевої влади всі великі наради проводять через системи інтернет-зв’язку, разом у великій кількості не збираються.

Садовий також розповів, що місто хоче допомогти державі запустити обласну лабораторію у Львові. За його словами, одноразові експрес-тести в місті зараз є, але вони показують результат, коли вже хвороба активна. Також місто замовило 20 наборів реагентів для всіх етапів ПЛР-тестування на суму понад 1 млн грн, але цього недостатньо.

Відтак міський голова Львова закликав усіх медиків, фармацевтів, власників і працівників медлабораторій, науково-дослідних установ, за змоги, допомогти місту з якісними імпортними реагентами. Усіх, хто може допомогти, мер просить уважно прочитати документ і відгукнутися. Подробиці й анкету можна знайти за цим посиланням: https://bit.ly/lvivpcr

Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров’я, на сьогодні в Україні 73 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні.

На Галичині ситуація з коронавірусом така:

Івано-Франківська область – 5 випадків (1 летальний), з них 3 за останню добу;

Львівська область – 2 випадки, з них 1 за останню добу;

Тернопільська область – 1 випадок.