Коронавірус підтвердили у двох львів'ян.

 

На ранок 23 березня за результатами тестів у 2 осіб у Львові підтверджено діагноз коронавірус. Другий випадок підтвердили вчора. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

 

 

Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні перебуває 61 особа. На самоізоляції – 32 особи. Загалом за весь час із підозрою на COVID-19 в лікарню звернулося 104 людини.

 

«За весь час карантину звернулось 104 особи. З них 61 особа зараз є в лікарні, 32 – на самоізоляції, 11 людей вже виписали. Ми маємо на сьогодні два факти підтверджених. Один чоловік – це лікар, і станом на зараз він уже фактично виздоровів. Щодо ще однієї особи більше інформації будемо мати згодом», – розповів Садовий.

 

У період з 21:30 22 березня до 08:00 23 березня в області з підозрою на коронавірусну інфекцію ніхто не звертався. Про це повідомила лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з епідеміології Наталія Тімко.

 

Мер Львова подякував підприємцям, які долучаються до боротьби з коронавірусом, і додав, що інформація в місті змінюється постійно, працює штаб. Представники місцевої влади всі великі наради проводять через системи інтернет-зв’язку, разом у великій кількості не збираються.

 

Садовий також розповів, що місто хоче допомогти державі запустити обласну лабораторію у Львові. За його словами, одноразові експрес-тести в місті зараз є, але вони показують результат, коли вже хвороба активна. Також місто замовило 20 наборів реагентів для всіх етапів ПЛР-тестування на суму понад 1 млн грн, але цього недостатньо.

 

 

Відтак міський голова Львова закликав усіх медиків, фармацевтів, власників і працівників медлабораторій, науково-дослідних установ, за змоги, допомогти місту з якісними імпортними реагентами. Усіх, хто може допомогти, мер просить уважно прочитати документ і відгукнутися. Подробиці й анкету можна знайти за цим посиланням: https://bit.ly/lvivpcr

 

Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров’я, на сьогодні в Україні  73 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні.

 

На Галичині ситуація з коронавірусом така:

 

Івано-Франківська область – 5 випадків (1 летальний), з них 3 за останню добу;

 

Львівська область – 2 випадки, з них 1 за останню добу;

 

Тернопільська область – 1 випадок.

 

Офіційні канали отримання інформації щодо ситуації у Львові:

 

офіційний сайт міської ради Львова: city-adm.lviv.ua

 

Facebook міського голови Львова: www.facebook.com/andriy.sadovyi/

 

Facebook: www.facebook.com/lvivVScoronavirus/

 

Telegram: t. me/lvivVScoronavirus

 

чат-бот: https://t.me/lviv_city_helper_bot

23.03.2020

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