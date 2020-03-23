Уряд продовжив контракт із Коболєвим на чотири роки.

Наглядова рада Національної акціонерної компанії "Нафтогаз-Україна" уклала контракт із Андрієм Коболєвим на чотири роки. Згідно з угодою, Коболєв не матиме премій.

Про це йдеться в повідомленні "Урядового порталу".

"Наглядова рада НАК "Нафтогаз" продовжила контракт з головою НАК Андрієм Коболєвим ще на 4 роки – до 22 березня 2024 року. Згідно з умовами нового контракту, зарплата керівника НАК зменшена більше, аніж удвічі. Також скасовано премії та знято з порядку денного питання виплати бонусів", – йдеться в повідомленні.

Додатково голові НАК "Нафтогаз" встановлено низку критеріїв оцінки ефективності діяльності, серед яких виконання плану надходжень до бюджету та зростання видобутку українського газу. "Уряд підтримав це кадрове рішення з урахуванням умов наглядової ради", – зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявляв, що при прийнятті рішення щодо керівництва "Нафтогазом" Коболєвим його більше переймають премії менеджменту, аніж заслуги у Стокгольмському арбітражі та успіхи на переговорах із РФ.