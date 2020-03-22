Число жертв коронавірусу в Італії перевищило п'ять тисяч.

 

 

В Італії від коронавірусу нині померло 651 особи, що 18% менше вчорашнього максимуму. Загальне число жертв хвороби збільшилося на 13% і перевищило п'ять тисяч: 5476 осіб. Число зафіксованих випадків захворювань зросло на 10% – до 59138 осіб. Таким чином, поточна смертність (відношення смертей до числа захворювань) – 9,3%.

 

 

Якщо глянути на динаміку щоденних змін (відношення нових випадків за добу до нових випадків попередньої доби, взяті з початку реальних загальнодержавних карантинних заходів), то можна зауважити певну тенденцію (коефіціент кореляції R=0,40) зниження "прискорення" динаміки розвитку епідемії.

 

 

 

Коли лінія цього тренду перетне нульовий рівень, темпи щоденного збільшення нових захворювань почнуть спадати; нині, виглядає, вони зменшилися флуктуаційно, а протягом наступного тижня – якщо тенденція не зміниться – це зниження буде систематичним, тобто Італія перейде пік епідемії. Якщо ж далі апроксимувати тренд останніх двадцяти днів епідемії в Італії, то після Провідної неділі нові випадки захворювання стануть спорадичним, а не масовим явищем. Ці апроксиматичні розрахунки, до речі, показали свою непогану прогностичність у випадку китайського розвитку епідемії. Однак пік смертності, як бачимо в китайському сценарії, йде приблизно з 2–3-тижневим лагом, тому максимальної кількості смертей від коронавірусу в Італії можна сподіватися на римо-католицький Страсний тиждень.

 

 

У Ломбардії нині помер 361 хворий – 55% від всієї Італії, загальне число жертв там – 3456 (63% загальноіталійської кількості); рівень смертності дещо зменшився від вчорашнього – 10,4%.

 

 

В Іспанії за добу померло 375 хворих на Сovid-19, збільшивши загальне число смертей на 27% – до 1756. Число інфікованих збільшилося на 18% – до 28,6 тис. Поточна смертність виросла в порівнянні з учорашньою (число смертей більше зросло, ніж число нових випадків) і становить 6,1%. 

 

 

У Німеччині за добу померло 8 хворих на Сovid-19, добове збільшення вчорашніх 52% зменшилося до 17%, загальне число смертей зросло до 55 при загальній кількості зафіксованих випадків 18610 (збільшення за добу – 12%). Поточна смертність – 0,29%.

 

У Великій Британії за добу померло 48 хворих, збільшивши число жертв на 21% – до 281. Поточна смертність – 4,9%.

 

У Польщі нині зафіксовано дві смерті від коронавірусу і 67 нових випадків захворювання, загальне число хворих – 627, загальна кількість смертей – 5 осіб.

 

 

 

22.03.2020

До теми

Світ – порожній сабвей
Василь МАХНО
з прохання чашу мимо пронести бо в’їхавши у місто на ослиці всі брами позамикано й світи
21.03.20 | | Дискурси
Прісна вода під морем
Великі запаси питної води розташовані перед узбережжям Нової Зеландії.
20.03.20 | | Наука
Що робиться з ціною на нафту?
Максим МУЛЯР
Уже за перший квартал цього року ціни нафти впали на 60 відсотків. Щобільше, аналітики ринку очікують, що на тлі поширення коронавірусу і так званої нафтової війни Росії і Саудівської Аравії ціни продовжать падіння.
20.03.20 | | У світі
Відкороновування музикою
Марта Кузій-Андрущак
Ми одночасно отримали нещоденну можливість жити в феноменальний час, у якому всі нараз відчуваємо житейське ritardando/сповільнення, де перехід в sostenuto/стримання є невідворотним. За мить і синкопи почнуться, і несподівані акценти вигулькнуть, і увагу нашу привернуть інші голоси й теми… – цікаво ж, ну!
20.03.20 | | Штука
Навіть немовлята відчувають граматику
Діти, яким вісім місяців, вже розуміють різницю між лексемами та словами-функціями.
20.03.20 | | Наука
Судова Вишня у щоденнику ксьондза Буковського
Мар'ян ХОМЯК
«Щоденник державного в'язня с.п. ксьондза Вінцентія Буковського, плебана», судововишнянський епізод (1848 рік)
20.03.20 | | Минуле
Досвіди тіла
Дарина Скринник-Миська
Наша взаємодія з реальністю передбачає її освоєння і вписування у досвід для того, щоб мати можливість залишити позаду і рухатися далі. Цю роботу здійснює мистецтво: між зображенням рани у мистецтві та реальною існує дистанція умовності, проте чутливість до такого зображення у час війни загострюється.
19.03.20 | | Штука
COVID-19: чому може навчити китайський досвід
Давид Цирановські
Країни, в яких розгоряється епідемія відчайдушно намагаються зрозуміти, наскільки екстремальні карантинні заходи, які запровадив Китай, дозволяють її приборкати
19.03.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.