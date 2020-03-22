Число жертв коронавірусу в Італії перевищило п'ять тисяч.

В Італії від коронавірусу нині померло 651 особи, що 18% менше вчорашнього максимуму. Загальне число жертв хвороби збільшилося на 13% і перевищило п'ять тисяч: 5476 осіб. Число зафіксованих випадків захворювань зросло на 10% – до 59138 осіб. Таким чином, поточна смертність (відношення смертей до числа захворювань) – 9,3%.

Якщо глянути на динаміку щоденних змін (відношення нових випадків за добу до нових випадків попередньої доби, взяті з початку реальних загальнодержавних карантинних заходів), то можна зауважити певну тенденцію (коефіціент кореляції R=0,40) зниження "прискорення" динаміки розвитку епідемії.

Коли лінія цього тренду перетне нульовий рівень, темпи щоденного збільшення нових захворювань почнуть спадати; нині, виглядає, вони зменшилися флуктуаційно, а протягом наступного тижня – якщо тенденція не зміниться – це зниження буде систематичним, тобто Італія перейде пік епідемії. Якщо ж далі апроксимувати тренд останніх двадцяти днів епідемії в Італії, то після Провідної неділі нові випадки захворювання стануть спорадичним, а не масовим явищем. Ці апроксиматичні розрахунки, до речі, показали свою непогану прогностичність у випадку китайського розвитку епідемії. Однак пік смертності, як бачимо в китайському сценарії, йде приблизно з 2–3-тижневим лагом, тому максимальної кількості смертей від коронавірусу в Італії можна сподіватися на римо-католицький Страсний тиждень.

У Ломбардії нині помер 361 хворий – 55% від всієї Італії, загальне число жертв там – 3456 (63% загальноіталійської кількості); рівень смертності дещо зменшився від вчорашнього – 10,4%.

В Іспанії за добу померло 375 хворих на Сovid-19, збільшивши загальне число смертей на 27% – до 1756. Число інфікованих збільшилося на 18% – до 28,6 тис. Поточна смертність виросла в порівнянні з учорашньою (число смертей більше зросло, ніж число нових випадків) і становить 6,1%.

У Німеччині за добу померло 8 хворих на Сovid-19, добове збільшення вчорашніх 52% зменшилося до 17%, загальне число смертей зросло до 55 при загальній кількості зафіксованих випадків 18610 (збільшення за добу – 12%). Поточна смертність – 0,29%.

У Великій Британії за добу померло 48 хворих, збільшивши число жертв на 21% – до 281. Поточна смертність – 4,9%.

У Польщі нині зафіксовано дві смерті від коронавірусу і 67 нових випадків захворювання, загальне число хворих – 627, загальна кількість смертей – 5 осіб.