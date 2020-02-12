Коронавірус 2019-nCoV: в Китаї вперше зафіксовано зменшення смертей за добу.

За минулу добу в Китаї померло 97 хворих на вуханьську пнемонію (з них у 94 — у провінції Хубей; зокрема у Вухані — 72 смерті). Позаминулої доби померло 108 хворих.

Тобто загальна кількість смертей внаслідок цієї епідемії сягла 1115 осіб (ще двоє китайців померли за межами континентального Китаю).

Концентрація зафіксованих захворювань, а особливо смертей, в епіцентрі епідемії надзвичайно висока: у Вухані зареєстровано 43,8% зафіксованих хворих і 73,7% всіх померлих від цього вірусу, загалом у Хубеї – відповідно 74,7% хворих і 96,0% померлих.

Смертність у загальнокитайському масштабі поволі зростає і становить 2,5% від загальної кількості захворювань (у Вухані — 4,2%, в Хубеї поза Вуханем — 1,8%, в Китаї поза Хубеєм — 0,4%). Якщо рахувати від кількості тих, що відхворіли (виздоровіли або померли), то цей показник смертності дещо спадає і станом на нинішній ранок становить 19%, але у Вухані — аж 37%, в той час як в Хубеї поза Вуханем — 16%, в Китаї поза Хубеєм — лиш 0,8%.

Ці порівняльні дані підтверджують припущення про заниження числа хворих і дозволяють оцінити, що цей показник сягнув 280 тисяч осіб.

Всього за минулу добу в Китаї зареєстровано 2015 нових випадків захворювання на вуханьську пневмонію (якій вчора Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нейтральну назву Ковід-19 (Covid-19: COrona VIrus Disease 2019, "захворювання на корональний вірус 2019"), з них 1638 (81%) – у Хубеї, в т.ч. 1104 (55%) – у Вухані.

Таким чином, загальна кількість хворих сягла 44641 осіб, з яких 33366 випадків захворювання зафіксовано в провінції Хубей, зокрема в епіцентрі епідемії місті Вухань – 19558 випадків.

Якщо апроксимувати добові темпи нових захворювань у Китаї і продовжити цю апроксимацію на майбутнє (тобто припустити, що тренд не зміниться), то можна спрогнозувати, що протягом десяти днів епідемія припиниться, обмежившись ще 5 тисячами хворими. За умови, що офіційні дані КНР відображають реальну епідемологічну ситуацію та що вчорашнє закінчення подовжених новорічних вихідних у Китаї не вплине на ці тренди.

Для боротьби з епідемією в Китаї пішли на ризикований експеримент: в аптеках щонайменше трьох міст, включаючи десятимільйонний Ханчжоу, припинять продаж засобів від застуди та грипу. Таким чином влада хоче змусити людей, які виявили симптоми коронавірусу, приходити в лікарні, а не займатися самолікуванням вдома.

З основних загроз розвитку епідемії відзначають можливість її перенесення у Африку, де рівень медичного обслуговування і моніторингу населення значно нижчий за китайський (достатньо зазначити, що всього в Китаї за час епідемії вже було відстежено 451 462 близьких контактів хворих).

На нинішній ранок епідемія поширилася на 28 країн (344 випадки, з них 53 — у Європі: Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Іспанія, Бельгія, Швеція, Фінляндія), а також спалахнула на океанських круїзних лайнерах (174 випадки).

Особливу тривогу викликав випадок у Гонконзі, де 42-й випадок захворювання трапився в тому ж будинку, де вже був хворих, але на десять поверхів вище: підозрюють, що вірус передався по вентиляційні трубі. Мешканців виселили з будинку під карантин.