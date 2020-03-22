Літак з медичними товарами летить із Китаю до України; повноцінних тестів нема.

Український літак із Китаю, завантажений медичними товарами для боротьби з коронавірусом, летить до України. Очікується, що судно приземлиться в аеропорту "Бориспіль" уночі.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко на своїй сторінці у Facebook.

"Лабораторні тести, експрес-тести, маски, дезінфектори, апарати штучної вентиляції легень і т.п... Це тільки перша партія. Наступна через декілька днів так само полетить з Китаю нашим бортом", – повідомив Тимошенко.

Народний депутат Андрій Мотовиловець ("Слуга народу"), котрий супроводжує екіпаж у рейсі, заявив, що китайський ринок насичений конкурентами, котрі чигають на чужі контракти.

"У часі перельоту я став свідком ґлобальної і, відверто кажучи, доволі страшної конкуренції – за медичне обладнання. Наші консули безпосередньо на заводах зустрічають консулів інших країн, які хочуть забрати наші замовлення собі. У нас оплата замовлень пройшла раніше, безготівковими платежами і з підписаними контрактами, – у них більше грошей і кеш. І ми б'ємося за кожен вантаж", – описав депутат у Facebook.

Водночас, як повідомив державний експерт експертної групи Директорату громадського здоров'я МОЗ Павло Паламарчук, у літак транспортують експрес-тести, але не тест-системи ПЛР – для лабораторного тестування методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

"В китайському літаку – експрес-тести. В мене все", – констатував Паламарчук у своєму дописі на facebook.

Тест-системи ПЛР – лабораторне тестування методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Ці тести достовірно встановлюють як наявність, так і відсутність коронавірусу у людини навіть до початку прояву симптомів.



Експрес-тести – помічні, але набагато менш точні. "Бачать" не вірус, а лише антитіла, які починають вироблятися в організмі на 5-6 день після появи симптомів. Відтак неґативний результат, проведений, для прикладу, одразу після повернення з-за кордону, не може виключити наявність зараження – хоча й виявляє тих, хто підхопив коронавірус раніше.

Нагадаємо, у своєму четверговому зверненні на тему коронавірусу Президент Володимир Зеленський повідомив про те, що Україна в найближчі дні отримає з Китаю 10 мільйонів високоточних лабораторних тестів, а також 400 тисяч експрес-тестів.

Зеленський вочевидь передав куті меду: Китай не може передати Україні таку велику кількість тестів, бо сам ними не оперував.

Як випливає із даних Biocentury, увесь світовий медичний промисел має спроможність виробляти 1,65 млн тестів щотижня. Тобто для того, аби виконати оголошені Зеленським домовленості, світова фармацевтика мусіла б працювати на Україну 6 тижнів.

У понеділок, 16 березня, в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV Зеленський повідомив, що в суботу в Україну мав би прибути один мільйон тестів. З його слів, китайський мільярдер Джек Ма та власник групи DCH Олександр Ярославський профінансували придбання експрес-тестів на коронавірус для українських лікарень, надавши Україні $80 млн.