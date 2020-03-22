Новий уряд Словаччини склав присягу в масках і рукавичках.

Новий прем’єр оголосив своїм пріоритетним завданням боротьбу з пандемією коронавірусу.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова (Zuzana Čaputová) затвердила в суботу, 21 березня, новий уряд республіки. Прем'єр-міністром став лідер правоцентристської консервативної партії «Звичайні люди і незалежні особистості» (Obyčajní Ľudia a nezávislé osobnosti – OLaNO) Ігор Матовіч (Igor Matovič). Його політична сила перемогла на останніх парламентських виборах, які відбулися 29 лютого. Про це повідомило видання Nový Čas.

Церемонія інавгурації прем’єра і нового кабінету пройшла в президентському палаці в Братиславі. Через пандемію коронавірусу всі присутні були в масках і рукавичках.

46-річний прем'єр-міністр Ігор Матовіч пообіцяв президентці Зузані Чапутовій, що його кабінет «правитиме відкрито, а не відриватиметься від життя людей», і що це буде кабінет, який «працюватиме з людьми і для людей».

В уряд, окрім OLaNO, увійшли правоцентристський рух «Ми – сім'я» (Sme Rodina), ліберальна партія «Свобода і солідарність» (Sloboda a Solidarita) і ліберально-консервативна партія «За людей» (Za ľudí) колишнього президента Словаччини Андрея Кіски.

Головним своїм завданням, в числі інших, уряд бачить боротьбу з пандемією коронавірусу. «Ніхто не знає, якою буде криза, як довго це триватиме чи наскільки великі наслідки це залишить. Ми лише знаємо, що мусимо разом вирішувати цей найскладніший виклик», – заявив новий прем’єр-міністр.

Станом на вечір суботи, 21 березня, за словами Ігоря Матовіча, в Словаччині виявлено 178 хворих на новий вірус СOVID-19.

Ігор Матовіч закінчив факультет фінансового менеджменту Університету Коменського в Братиславі. З 2010 року він є депутатом парламенту. У 2011 році заснував свою партію. За результатами нещодавніх виборів OLaNO здобула 53 місця в Народній раді Словацької Республіки зі 150-ти.