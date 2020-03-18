ICTV попросив вибачення через приписування Зеленському вбивства Еріки.

 

Телеканал ICTV попросив пробачення за демонстрацію неправильних титрів під час трансляції звернення Президента України Володимира Зеленського о 22:30 17 березня і пояснив інцидент технічною помилкою.

 

 

Про це йдеться у коментарі пресслужби каналу виданню "Детектор медіа"

 

Так, увечері телеканал вирішив перервати показ серіалу "Нюхач", щоб показати звернення. "Враховуючи важливість звернення, ми прийняли рішення перервати один з найпопулярніших телевізійних серіалів, щоб якомога більше людей, зокрема тих, хто не дивляться новини, все одно отримали цю суспільно важливу інформацію", – пояснили на ICTV.

  

Виступ Володимира Зеленського супроводжувався титрами: "Це я вбила Еріку"; "Вона забрала в мене кохану людину"; "Пробачте мені, якщо зможете"; "Белла Осмаловська"; "Чому надруковано? Чому не від руки?"; "Тіло підтягували вже після смерті" тощо.

 

Водночас телеканал попросив глядачів звернути увагу не на помилкові титри, а на зміст звернення. "Ми закликаємо усіх, хто поширював скріншот цієї прикрої помилки, розповсюдити ролики про способи упередження коронавірусу", – додали в пресслужбі.

 

 

18.03.2020

До теми

Гра в постдраму
Оксана Черкашина
Завдання сучасних режисерів й акторів – провокувати глядача. Не в сенсі провокації заради провокації. Ідеться про те, щоб ставити некомфортні питання. Глядач має відчувати себе некомфортно. Це не про фізіологічний дискомфорт, а про зону росту.
18.03.20 | | Штука
У стилі Аґати Крісті
Мирослав Трофимук
Одержуючи доволі вільного часу в карантин, ми все одно його не використаємо, щоб оглянути наш «життєвий простір» і зрозуміти особливості свого власного світу
17.03.20 | | Дискурси
Позбуваючись зайвого
Відчуття безмежності й поза-крайності простору переслідує на виставці, надто ж до того додається ембієнт, шо лунає з динаміків у галереї. Ці пейзажі, що наче виростають зі стін, виопуклюючись та вібруючи, створюють легкий шум. Шум неперебутності.
17.03.20 | | Штука
Вірус деглобалізації
Ґі Сорман
Епідемія матиме шокову дію, причиною якої є інноваційні технології. Це те, що в економічній науці називають креативним руйнуванням, тобто великий перерозподіл діяльності.
16.03.20 | | Дискурси
Театр – не музей!
Станіслав Мойсеєв
Чому європейський театр розвиває актуальне мистецтво? Чому там так це підтримується? Культурна спадщина – це добре, але окремо фінансово сприяють саме актуальному мистецтву, зокрема й драматургії. Наталя Ворожбит зробила третій проєкт у лондонському Royal Court – там її дуже високо цінують. А ми цього не розуміємо!
16.03.20 | | Штука
Львів на карантині
Павло ПАЛАМАРЧУК
Як виглядає столиця Галичини в часі загрози поширення Covid-19. ФОТОРЕПОРТАЖ
16.03.20 | | Галичина
Ліки будуть швидше за вакцину
Володимир КУРПІТА
Від багатьох давно відомих людству вірусів вакцини досі нема. У будь-якому разі, це питання не місяців, а одного-двох років.
14.03.20 | | Україна
Втрачене царство
Текст на стелі з Анатолії розповідає про царя-супротивника легендарного Мідаса.
14.03.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.