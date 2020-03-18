ICTV попросив вибачення через приписування Зеленському вбивства Еріки.

Телеканал ICTV попросив пробачення за демонстрацію неправильних титрів під час трансляції звернення Президента України Володимира Зеленського о 22:30 17 березня і пояснив інцидент технічною помилкою.

Про це йдеться у коментарі пресслужби каналу виданню "Детектор медіа".

Так, увечері телеканал вирішив перервати показ серіалу "Нюхач", щоб показати звернення. "Враховуючи важливість звернення, ми прийняли рішення перервати один з найпопулярніших телевізійних серіалів, щоб якомога більше людей, зокрема тих, хто не дивляться новини, все одно отримали цю суспільно важливу інформацію", – пояснили на ICTV.

Виступ Володимира Зеленського супроводжувався титрами: "Це я вбила Еріку"; "Вона забрала в мене кохану людину"; "Пробачте мені, якщо зможете"; "Белла Осмаловська"; "Чому надруковано? Чому не від руки?"; "Тіло підтягували вже після смерті" тощо.

Водночас телеканал попросив глядачів звернути увагу не на помилкові титри, а на зміст звернення. "Ми закликаємо усіх, хто поширював скріншот цієї прикрої помилки, розповсюдити ролики про способи упередження коронавірусу", – додали в пресслужбі.