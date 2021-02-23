Міністр оборони Таран двічі назвав Мінфін "МВФом".

 

Міністр оборони України Андрій Таран двічі сплутав Міністерство фінансів з Міжнародним валютним фондом, відповідаючи на запитання про затримку виплат військовослужбовцям під час пресової конференції.

 

Про це повідомляє видання Букви.

 

 

“А військовим кошти… Значить, кошти всі оздоровчі, на оздоровлення виплачуються. Іде певна затримка. Стосовно певної затримки – це питання не до мене, це питання, мабуть, краще направити до МВФ”, – сказав Таран.

 

Прямо під час пресконференції голова Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак виправив помилку Тарана. Та той продовжив казати про МВФ.

 

Таран: Бо питання наближення бюджету, статей бюджету, для того, щоб сплачувати це вчасно, це…

Хомчак: Міністерство фінансів.

Таран: Це Міністерство фінансів має погоджувати це питання з МВФ-ом.

Хомчак: Міністерство фінансів. МВФ тут до чого? Ви оговорилися, я вибачаюся.

 

Відтак у розмову втрутилася модераторка пресконференції, яка резюмувала, що йшлося все ж про Міністерство фінансів. Тоді Таран перепросив за помилку: “Добре, Міністерство фінансів, сорі”.

 

23.02.2021

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