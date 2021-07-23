Бібліотека вилучила зображення Зеленського з виставки карикатуриста.

 

Публічна бібліотека імені Лесі Українки в Києві вилучила карикатуру на Президента України Володимира Зеленського із виставки карикатуриста Олега Смаля.

 

Про це Смаль повідомив на своїй сторінці у Facebook.

 

 

"Я не хочу, щоб на мою виставку в бібліотеці імені Лесі Українки приходили люди. Причина – на фото. На порожньому місці була карикатура на Президента Зленського. Дрібниця, але я з такою виставкою виглядаю "хоробрим" карикатуристом, котрий насміхається безжально над колишніми президентами і боїться нинішнього. Роботу зняли організатори виставки – "кабы чего не вышло..." Вибачте, наступна виставка не скоро. В Україні точно", – прокоментував Смаль, додавши, що це перший випадок у його біографії.

 

У коментарях до FB-посту Смаля поширили фотокопію вилученої карикатури. Володимир Зеленський зображений без штанів понад клавіатурою рояля – натяк на відому сценку теперішнього Президента часів його "кварталівської" кар'єри. Герой тримає в руках булаву, а нагість йому затуляє зелена краватка. На голові в Зеленського іграшкові заячі вуха – то, мабуть, згадка про скандальну сценку з балетом Вєрки Сердючки на Дні Незалежності 2020 року. 

 

 

Адміністратор FB-сторінки бібліотеки в анонсі до виставки пояснив юзерам, що коломийки з карикатурою почали задля того, щоб привернути увагу до експозиції. "Усе заради промоції. Щоб прийшли і подивилися роботи пана Смаля", – йдеться в коментарі.

 

У самому анонсі (тоді ще актуальному) йшлося: "Ви зможете побачити веселі й одночасно гострі шаржі на відомих людей та реалії нашого життя".

 

Між тим, політичні опоненти насміхаються з Володимира Зеленського через надмірну вразливість до критики.

 

"Як же ж можна сміятись над професійним коміком?", – жартує народний депутат Володимир Ар'єв.

 

"Кращого і хоробрішого майстра політкарикатури нема. Перевірено часом!", – хвалить колишній генпрокурор Юрій Луценко.

 

Олег Смаль народився в селі Чаруків 1959 року. Навчався на архітектора в Києві, працював за спеціальністю. Із 1991 року – професійний карикатурист (спеціалізація – політична карикатура), журналіст, ілюстратор книг.

 

Співпрацював з виданнями "Київські відомості", "Дзеркало тижня", Kyiv Post, "Свобода", "Український репортер" та іншими. рукувався у The Financial Times, Currier International, The Voice of America, BBC, Deutsche Welle тощо.

 

Смаль – арт-менеджер Муніципальної галереї мистецтв в Києві.

 

У портфоліо художника – понад 15 тисяч опублікованих карикатур та близько 1000 статей з питань історії, культури, мистецтва, архітектури. 

 

22.07.2021

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