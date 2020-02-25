"Українська для комедій": Поліція відкрила справу через заяви продюсерки "1+1".

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом заяв продюсерки телеканалу "1+1" Олени Єремєєвої, котра сказала, що українська мова добре надається для комедій, а російська – для драм.

Про це йдеться в листі Нацполіції, надісланому до народного депутата Володимира Ар'єва ("Європейська солідарність") у відповідь на його звернення.

"10.02.2020 слідчим відділом Подільського управління поліції відомості, які містяться у зверненні [Володимира Ар'єва], внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100070000502 за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч.1 ст. 161 КК України", – йдеться у листі.

Справу відкрито за фактом порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії.

Речник Національної поліції Ярослав Тракало підтвердив, що поліція відкрила кримінальне провадження щодо заяв Олени Єремєєвої. "Буде проведена перевірка викладених у зверненні фактів", – сказав Тракало в коментарі "Українській правді".

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на строк до 5 років.

Як писав Z, продюсерка серіалів та фільмів телеканалу "1+1" Олена Єремєєва втрапила у скандал, сказавши, що серіальна продукція російською мовою є популярнішою; натомість кіно українською мовою добре йде хіба в комедіях.

“Знайти тональність української мови, щоби глядач її сприймав, досить непросто. За нашими спостереженнями, мелодрами українською мовою виглядають гірше, ніж комедії. Проглянувши комедії, потрапивши у вир подій, вони просто не помічають, якою мовою дивляться продукт“, – заявила Єремєєва.

“Продукти у весняному сезоні ми зробили російською мовою, тому що українська складніша для цього жанру. Артистам поки ще важко працювати українською. Це збільшує тривалість створення, що потім впливає на бюджет. З комедіями українською простіше”, – додала Єремєєва.

Згодом Олена Єремєєва виступила із виправданням, у котрому заявила, що її слова недобре вирвали з контексту. "Мені дуже шкода, що з довгої професійної розмови мої слова про мовне питання були вирвані з контексту. В жодному разі не йшлося про будь-яке упередження з нашого боку стосовно української мови, а лише про виробничі нюанси", – ствердила вона.