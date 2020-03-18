Ціна на нафту впала до п’ятирічного мінімуму.

Експерти прогнозують, що на тлі поширення коронавірусу енергоносій дешевшатиме й надалі – до $20 за барель.

Вранці 18 березня нафтові котирування продовжували знижуватися. Барель північноморської нафти марки Brent вперше з 2015 року коштував нижче за $28 – 27,85 долара. Барель техаської WTI упав у ціні нижче за $26 – до 25,13 долара. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

Відтак ціни на нафту знижуються вже третю сесію поспіль. Лише цього тижня енергоносій подешевшав на 17% на тлі побоювань щодо перспективи попиту через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє інформаційна аґенція Reuters.

«Падіння попиту на нафту через поширення коронавірусу виглядає чимраз гострішим», – йдеться в огляді Goldman Sachs, в якому прогнозується падіння ціни на Brent до 20 доларів за барель у другому кварталі поточного року. Такого рівня не було з початку 2002-го.