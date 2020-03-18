Ціна на нафту впала до п’ятирічного мінімуму.

Експерти прогнозують, що на тлі поширення коронавірусу енергоносій дешевшатиме й надалі – до $20 за барель.

 

 

Вранці 18 березня нафтові котирування продовжували знижуватися. Барель північноморської нафти марки Brent вперше з 2015 року коштував нижче за $28 – 27,85 долара. Барель техаської WTI упав у ціні нижче за $26 – до 25,13 долара. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

 

Відтак ціни на нафту знижуються вже третю сесію поспіль. Лише цього тижня енергоносій подешевшав на 17% на тлі побоювань щодо перспективи попиту через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє інформаційна аґенція Reuters.

 

«Падіння попиту на нафту через поширення коронавірусу виглядає чимраз гострішим», – йдеться в огляді Goldman Sachs, в якому прогнозується падіння ціни на Brent до 20 доларів за барель у другому кварталі поточного року. Такого рівня не було з початку 2002-го.

18.03.2020

До теми

Гра в постдраму
Оксана Черкашина
Завдання сучасних режисерів й акторів – провокувати глядача. Не в сенсі провокації заради провокації. Ідеться про те, щоб ставити некомфортні питання. Глядач має відчувати себе некомфортно. Це не про фізіологічний дискомфорт, а про зону росту.
18.03.20 | | Штука
У стилі Аґати Крісті
Мирослав Трофимук
Одержуючи доволі вільного часу в карантин, ми все одно його не використаємо, щоб оглянути наш «життєвий простір» і зрозуміти особливості свого власного світу
17.03.20 | | Дискурси
Позбуваючись зайвого
Відчуття безмежності й поза-крайності простору переслідує на виставці, надто ж до того додається ембієнт, шо лунає з динаміків у галереї. Ці пейзажі, що наче виростають зі стін, виопуклюючись та вібруючи, створюють легкий шум. Шум неперебутності.
17.03.20 | | Штука
Вірус деглобалізації
Ґі Сорман
Епідемія матиме шокову дію, причиною якої є інноваційні технології. Це те, що в економічній науці називають креативним руйнуванням, тобто великий перерозподіл діяльності.
16.03.20 | | Дискурси
Театр – не музей!
Станіслав Мойсеєв
Чому європейський театр розвиває актуальне мистецтво? Чому там так це підтримується? Культурна спадщина – це добре, але окремо фінансово сприяють саме актуальному мистецтву, зокрема й драматургії. Наталя Ворожбит зробила третій проєкт у лондонському Royal Court – там її дуже високо цінують. А ми цього не розуміємо!
16.03.20 | | Штука
Львів на карантині
Павло ПАЛАМАРЧУК
Як виглядає столиця Галичини в часі загрози поширення Covid-19. ФОТОРЕПОРТАЖ
16.03.20 | | Галичина
Ліки будуть швидше за вакцину
Володимир КУРПІТА
Від багатьох давно відомих людству вірусів вакцини досі нема. У будь-якому разі, це питання не місяців, а одного-двох років.
14.03.20 | | Україна
Втрачене царство
Текст на стелі з Анатолії розповідає про царя-супротивника легендарного Мідаса.
14.03.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.