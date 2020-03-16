Карантинні заходи у Львові посилюються.

Від ранку 17 березня у Львові повинні припинити роботу всі заклади торгівлі, окрім аптек, продуктових крамниць та АЗС. Закриваються також салони краси, лазні, кав'ярні та ресторани. Таке рішення прийняли нині на екстренному засіданні міської комісії з надзвичайних ситуацій. Докладні роз'яснення дав під час брифінгу міський голова Львова Андрій Садовий.

«Мають закритися всі розважальні комплекси, магазини та коворкінгові зони, за винятком кол-центрів, перукарні, установи обслуговування, стоматологічного обслуговування, окрім ургентних випадків», – заявив мер Львова Андрій Садовий.

Також Львів на час карантину припинить приймати автобуси приміського та міжобласного сполучення. Громадський транспорт Львова курсуватиме наразі за графіком, але міський голова особисто закликав мешканців ходити пішки.

Власникам бізнесу, що орендує майно міської комунальної власності, при цьому скасовують орендну плату. "Головне – зберегти житття та здоров'я людей", – каже Андрій Садовий. За його словами, Львів зараз переведено на стан підвищеної готовності до надзвичайного стану. "Ми всі – свідомі люди. Маємо розуміти, що наша задача – не допустити одночасного захворювання великої кількості людей, інакше може не впоратися медична система", – каже мер Львова.

Наразі у Львові офіційно не підтвержено жодного випадку інфікування коронавірусом – четверо осіб із підозрою на Covid-19 перебувають із вчорашнього дня в інфекційній лікарні, їхні тести відправлено для перевірки у лабораторію Києва.

Горішня знимка – дезінфекція громадського транспорту у Львові. Автор Павло Паламарчук

Нижня – фото коронавірусу, відзняте за допомогою просвітлювального електронного мікроскопа