У США розпочинаються випробування на людях вакцини проти коронавірусу.

Загалом тестування можуть тривати від одного до півтора року.

У США в понеділок, 16 березня, стартують клінічні випробування вакцини від коронавірусу нового типу. Про це повідомило радіо Voice of America з покликом на представника американського уряду. Випробування фінансуються Національними інститутами охорони здоров'я США і пройдуть в дослідницькому центрі Kaiser Permanente Washington Health Research Institute в Сієтлі.

Про те, що перший учасник клінічних випробувань отримає експериментальну вакцину в понеділок, повідомив чиновник американських органів охорони здоров'я на умовах анонімності, оскільки випробування не було оголошено публічно. Загалом на тестування відібрали 45 здорових добровольців віком від 18 до 55 років. Їм будуть введені різні дози препарату, розробленого Національними інститутами охорони здоров'я та компанією Moderna. Оскільки препарат не містить самого вірусу, то зараження волонтерів виключене. Мета тестування – переконатися, що вакцини не мають серйозних побічних ефектів. Після цього можна буде вдатися до ширших випробувань.

У квітні, ймовірно, також розпочнуться клінічні випробування антикоронавірусної вакцини, розробленої американською компанією Inovio Pharmaceuticals, в Університеті Пенсільванії і випробувальному центрі в Канзас-Сіті. У тестах візьмуть участь кілька десятків добровольців.

Представники американських органів охорони здоров'я зазначають, що на повну перевірку будь-якої потенційної вакцини знадобиться від одного до півтора року.

Над створенням вакцини проти коронавірусної інфекції працюють десятки дослідницьких організацій в усьому світі. Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я заявляла, що перша вакцина від вірусу може з'явитися не раніше, ніж через півтора року. Однак наприкінці лютого офіційний представник уряду Китаю повідомив пресі, що вакцину проти коронавірусу вже створено, але вона ще має пройти додаткові перевірки.