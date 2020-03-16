Через нове провалля обмежено рух дорогою Дрогобич – Трускавець


На ділянці автомобільної дороги Дрогобич–Трускавець обмежили рух великовантажного транспорту, об’їзд – через міста Стебник і Борислав. До маршрутів руху рейсових автобусів на автомобільній дорозі Дрогобич–Трускавець також внесуть відповідні зміни. Таке рішення ухвалили пізно ввечері 15 березня на позачерговому засіданні обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ЛОДА.

 

 

Окрім того, під час засідання комісії ухвалили, що ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство "Полімінерал"» має дозаповнити пустоти рудника №2 розсолами зі хвостосховища за їх наявної концентрації та у визначені місця, відповідно до науково-обґрунтованих висновків.

 

Департамент екології та природних ресурсів ЛОДА спільно з Держекоінспекцією Львівщини підготують звернення до Кабміну щодо негайного проведення Фондом держмайна повного аудиту зобов’язань згідно з договором купівлі-продажу частини акцій ДГХП «Стебницький "Полімінерал"».

 

 

Зазначимо, що 15 березня близько 11 години утворилося нове карстове провалля поблизу Стебника, що в Дрогобицькому районі. Площа провалля – близько 150 на 50 метрів, глибина – близько 100 метрів.

 

 

У ЛОДА просять мешканців дотримуватися правил техніки безпеки й не відвідувати місця провалля, адже це зона підвищеної небезпеки. Своє чергою, представники управління ДСНС, ГУ Нацполіції області цілодобово моніторитимуть ситуацію в районі провалля.

 

Нагадаємо, перший обвал карстової породи на території кар’єра Стебницького «Полімінералу» на Львівщині стався 30 вересня 2017 року. Відстань від карстового провалля до дороги становила 300 м, до найближчих будівель – 800–900 м.

 

На початку жовтня того ж року начальник управління оперативно-чергової служби оповіщення та зв'язку департаменту з питань цивільного захисту населення ЛОДА Микола Сень розповідав, що провалля буде збільшуватися через природне виположення ґрунтів. «Там є вертикальні стіни. Через погоду відбувається осипання, воно природним чином виполужується. Такий процес триватиме довго, поки схил не стане під 45 градусів. Ширина орієнтовно зміниться від 50 до 100 метрів, залежно від глибини», – сказав тоді Микола Сень.

 

2 листопада 2017-го біля Трускавця  утворилося нове карстове провалля, в яке потрапила річка Вишниця. Тоді її русло були змушені пустити через трубу, щоб провалля не розмивалося й не збільшувалося.

 

У липні 2019 року під час обговорення на нараді в ЛОДА природоохоронних заходів задля зупинення руйнівних процесів у карстових проваллях на території родовища ПАТ «Стебницьке ГХП "Полімінерал"» директор департаменту екології та природних ресурсів Руслан Гречаник розповів, що завершено виведення за межі карстових провалів повітряної ЛЕП напругою 35 кВ «Трускавець 91 – Трускавець 7» завдовжки 4,5 км.

 

Окрім того, як повідомили тоді в ЛОДА, щоб уникнути надзвичайної ситуації з можливим пошкодженням водопроводу централізованого водопостачання у Дрогобичі, будують магістральний водогін Гірне–Дрогобич, а Служба автодоріг області розробила проєктно-кошторисну документацію на «Будівництво автомобільної дороги Т-14-02 Східниця–Пісочна на ділянці км 16+100-км 21+700». Терміни, темпи й вартість будівництва об’їзної дороги досі не відомі.

 

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