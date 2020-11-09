У Дрогобичі вибори міського голови вперше проходять у два тури.

У Дрогобичі на Львівщині триває виборча кампанія претендентів на міського голову об’єднаної громади. За посаду у другому турі місцевих виборів змагатимуться діючий мер Тарас Кучма та підприємець Андрій Веселий.

Фото https://vartonews.com.ua

Проведення виборів міського голови у два тури вперше відбуватиметься в Дрогобичі завдяки попередньому утвореннюю ОТГ: кількість виборців перевищила поріг у 75 тисяч.

Згідно з даними Дрогобицької міської територіальної виборчої комісії, у першому турі виборів, 25 жовтня, за діючого міського голову Тараса Кучму проголосували 12906 виборців або 41,48%, за Андрія Веселого 8106 мешканців або 26,05%.

Загалом на голову ОТГ балотувалися 10 кандидатів. Згідно з підрахунком 100% бюлетенів, на третьому місці кандидат від «Європейської солідарності» Михайло Задорожний, за якого проголосували 5983 виборці, трохи більше тисячі голосів (1019) отримав засновник сайту «Варто-Галицькі новини» Олег Дьорка. Інші кандидати отримали менше тисячі голосів.

Фото https://drohobych-rada.gov.ua

Повторне голосування на виборах міського голови Дрогобича призначене на 22 листопада, повідомили в Дрогобицькій ТВК.

Фото www.facebook.com/AndriiVeselyi

Андрій Веселий запросив опонента Тараса Кучму на публічні дебати 17 листопада. Тарас Кучма на пропозицію поки не відповів.

Фото https://opora.lviv.ua

До слова, спостерігачі з громадянської мережі «Опора» зафіксували сплеск благодійної активності благодійного фонду Андрія Веселого у період передвиборчої кампанії. Перед першим туром виборів фонд роздав 1000 літрів антисептиків, близько 40 тис. масок для шкіл та дитсадків, проводив медичне обстеження для дрогобиччан. 1 листопада у поминальний день у Дрогобичі Андрій Веселий організував роботу маршруток, які безкоштовно довозили людей на кладовища. На цих автобусах були розміщені наліпки з іменем кандидата.