Нічна повітряна атака росіян на Дрогобиччину.

Нині вночі російські війська  завдали по Львівщині удару бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. Частину ракет збила ППО, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

 

 

Повітряна тривога на Львівщині розпочалась о 00:55: ракети різних типів та безпілотники рухались із півночі та півдня в напрямку західних регіонів України.

 

О 4:21 Повітряні сили ЗСУ повідомили про крилата ракета південніше Бродів, що летіла на північ, о 4:31 про захід на Львівщину зі сходу крилатої ракети, що 4:33 наблизилась до Львова і повернула в напрямку на Комарно-Самбір, а далі о 4:44 з'явилася біля Меденич в напрямку на Дрогобич. О 5:00 пролунав відбій.

 

Перед цим о 4:39 Максим Козицький повідомив, що на Львівщині працює ППО, пізніше він додав, що цієї ночі над Львівщиною сили ППО збили три ворожі ракети. Міський голова Львова Андрій Садовий зазначив, що жоден ворожий об'єкт завдяки силам ППО не потрапив на територію Львівської громади.

 

О 4:43 пролунали гучні вибухи. Внаслідок атаки є влучання у промисловий обʼєкт у Дрогобицькому районі. Жертв і постраждалих немає.

 

Крім того, у декількох селах під Львовом є проблеми з роботою ліній електропередач. На місці вже працює аварійна бригада “Львівобленерго”. Системи життєзабезпечення Львівської області функціонують у штатному режимі.

 

Атака на Львівщину була частиною масованої російської атаки на північ та захід України. Під удар потрапили Київ, Чернігів, Луцьк, Тернопіль, Львівщина та Хмельниччина.

 

 

 

06.06.2025

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