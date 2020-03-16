Львівщина вводить суворіший карантин.


Обмежити збори людей у групах до 10 осіб, а також діяльність закладів харчування й розважальних центрів, запровадити дистанційний режим роботи – такі пропозиції затвердили на позачерговому засіданні обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ЛОДА, щоби запобігти поширенню випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-2019, на території Львівської області.

 

Фото: loda.gov.ua

 

Під час засідання комісії було вирішено рекомендувати обмежити доступ клієнтів до контактних центрів надавачів комунальних послуг, центрів надання адміністративних послуг, максимально перевести обслуговування в онлайн-режим. Окрім того, обмежити дозволені збори людей у групах до 10 осіб, обмежити роботу закладів громадського харчування та торговельно-розважальних центрів (крім аптек, автомобільних заправних станцій та продуктових магазинів), пересування населення на адміністративних територіях, запровадити дистанційний режим роботи працівників, переглянути режим роботи громадського транспорту.

 

Також було визначено перелік закладів охорони здоров’я для надання медичної допомоги пацієнтам з ознаками гострих респіраторних захворювань, які впродовж 14 днів перебували в країнах, де зареєстровано циркуляцію вірусу COVID-2019, госпітальних баз першої та другої лінії та резервних баз. Розташування хворих осіб визначатимуть в міру заповнення закладів охорони здоров’я.

 

 

База для обсервації – КЗ ЛОР «Львівський обласний протитуберкульозний санаторій» (КНП ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр»).

 

Визначена госпітальна база І лінії – КНП ЛОР «Львівська обласна інфекційна клінічна лiкарня».

 

Визначена госпітальна база ІІ лінії – КНП ЛОР «Львівський обласний госпіталь інвалідів війн та репресованих ім. Ю.Липи» КНП «8-ма міська клінічна лікарня м.Львова».

 

Резервні госпітальні бази (міжрайонні підрозділи): КНП «Кам’янка-Бузька центральна районна лікарня», КНП «Стебницька міська лікарня Дрогобицької міської ради», КНП «Стрийська центральна міська лікарня», КНП Яворівської районної ради Львівської області «Яворівська центральна районна лікарня», КНП Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська центральна районна лікарня», КНП «Рудківська лікарня Рудківської міської ради Самбірського району Львівської області», КНП ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр».

 

А мер Львова Андрій Садовий учора ввечері анонсував закриття у Львові всіх закладів торгівлі, окрім продуктових магазинів, аптек і заправок.

 

«З понеділка у Львові закриваємо усі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек та заправок. Офіційне рішення комісії з надзвичайних ситуацій буде прийнято зранку, але готуватися можна вже», – повідомив Садовий на своїй fb-сторінці.

 

В Івано-Франківську від завтра, 17 березня, також закриють усі заходи, крім продуктових магазинів, заправок та аптек. Про це у зверненні до іванофранківців щодо гарантування безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19 повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Пропозиції мера затвердила міська комісія з надзвичайних ситуацій.

 

Як уточнює видлання Бліц-інфо, в місті зупиняють роботу ЦНАПів, відділів субсидії та соцзахисту, адже там постійно багато відвідувачів. Усі послуги мають надавати в онлайн-режимі. Мерія також запропонувала закрити всі заклади в місті, крім аптек, продуктових та АЗС. 

 

«Інші послуги мають бути виключно в онлайн режимі. Керівникам комунальних підприємств обмежити роботу працівників, за можливістю перейти на дистанційну форму роботи. Залишаються працювали лише служби, які забезпечують порядок у місті. Зупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек і заправок», – запропонував мер Франківська.

 

У лікарнях мають обладнати додаткові місця для прийому хворих на коронавірусну інфекцію. Міський транспорт переводять у режим вихідного дня. Працівників освіти та культури, органів місцевого самоврядування відправляють на повний карантин зі збереженням зарплати (минулого тижня вчителі, викладачі та вихователі ходили на роботу, попри відсутність дітей).

 

Тимчасово зупинять роботу фітнес-клуби, басейни, стадіон, торгові центри, будівельні ринки, ресторани, заклади громадського харчування, готелі, дискотеки, паби тощо. Крім того, в місті мають запровадити додаткові патрулі, аби запобігти скупченню людей. 

 

16.03.2020

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