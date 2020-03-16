В Італії, Іспанії та Франції стрімко зросла смертність від коронавіруса.

В Європі країни закривають кордони.

Пандемія коронавіруса поставила сумний рекорд в трьох країнах Європи, які найбільше страждають від недуги: в Італії, Іспанії та Франції зафіксовано найбільшу кількість смертей за добу. Про це подає телерадіокомпанія ВВС.

Влада Італії повідомила в неділю, 15 березня про стрімке зростання числа загиблих від захворювання, викликаного вірусом SARS-Cov-2. 368 людей померли за добу, збільшивши загальний список жертв коронавіруса на чверть до 1806 осіб. Це більше половини всіх летальних випадків від коронавіруса за межами Китаю, звідки пандемія почала поширюватися світом. Число інфікованих в Італії збільшилася на 3590 до 24747 осіб.

Іспанія залишається другою за масштабами поширення пандемії країною в Європі. Там за добу померло ще 96 осіб, внаслідок чого загальне число жертв коронавіруса сягнуло 262 осіб. Кількість хворих зросла не так стрімко, на 1407 випадків, довівши загальне число інфікованих до 7798.

У Франції за добу померла 31 людина, таким чином, загальне число загиблих досягло 120 осіб. Про це заявив міністр охорони здоров'я країни Олів’є Веран. Загальна кількість інфікованих зросла до 5400 випадків, майже на тисячу осіб за добу.

У Великій Британії за добу померли ще 14 хворих, а загальне число смертей від коронавіруса досягло 35.

Німеччина оголосила про часткове закриття кордонів з Францією, Швейцарією, Австрією, Люксембургом і Данією. Цей захід вступив у силу з 8.00 в понеділок, 16 березня.

Австрія розширила список країн, громадянам яких тимчасово обмежено в'їзд до країни. До нього потрапили: Україна, Росія, Велика Британія і Нідерланди. Про це повідомив федеральний канцлер Себастьян Курц. Це означає, що прибулі з цих країн люди будуть змушені пройти 14-денний карантин або ж мати при собі медичне свідоцтво про результати тесту на вірус COVID19.