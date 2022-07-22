У Франківську до 15 років ув'язнення засудили командира бригади артилеристів "ЛНР".

В Івано-Франківську заочно засудили військового командира бойовиків "ЛНР" Ігоря Сидоренка. Йому призначили 15 років позбавлення волі. Про це повідомляють в Управлінні СБУ в Івано-Франківській області.

53-річний полковник Ігор Сидоренко родом із Луганська. Він – один із перших бойовиків, які створювали артилерійські підрозділи незаконних збройних формувань на окупованій території Луганщини. Чоловік є комбригом "окремої артилерійської бригади особливого призначення 2 армійського корпусу народної міліції "ЛНР".

"Восени 2014 року російський уряд сформував "2-й армійський корпус народної міліції ЛНР". Командувачем став громадянин Росії, начальник штабу 58 армії південного військового округу РФ, генерал-майор Сергій Кузовлєв. Окрему артилерійську бригаду у структурі цього армійського корпусу очолив Олександр Бабічев", – йдеться у дописі.

Ігор Сидоренко спочатку був заступником командира бригади у званні підполковника, а згодом командиром у званні полковника, інформують в СБУ.

Слідчі з'ясували, що впродовж восьми років війни Ігор Сидоренко командує бойовими діями, які артилерійська бригада веде проти Збройних Сил України. Він віддає накази на ведення вогню, переміщення позицій, забезпечує взаємодію бригади з іншими військовими підрозділами, підтримує функціональність підрозділів бригади та її боєздатність.

Як йдеться у дописі, Ігоря Сидоренка заочно засудили до максимального терміну позбавлення волі, передбаченого статтею 258-3 Кримінального кодексу України. За участь у терористичній організації та сприяння її діяльності йому призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.