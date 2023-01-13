У Львові судитимуть 19 бойовиків «ЛНР», які воювали проти ЗСУ.

 

У Львові судитимуть 19 учасників так званої «ЛНР», які воювали на боці Росії. Розслідування встановило, що мешканці Луганщини у лютому минулого року, перед початком повномасштабного вторгнення Росії до України, добровільно перейшли на бік ворога та вступили у незаконне воєнізоване формування так званої «ЛНР».

 

"За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальні акти стосовно 19 громадян України за фактами державної зради, участі у терористичній організації та діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України)", – йдеться у повідомленні пресслужби Львівської обласної прокуратури.

 

Після початку збройної агресії обвинувачені виконували бойові завдання на території Харківської області. Вони були затримані на початку вересня  2022 року під час спроби подальшого просування на підконтрольну Україні територію. Наразі обвинувачені утримуються в таборах для військовополонених. Бойовикам загрожує до 15 років ув'язнення.
 

13.01.2023

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