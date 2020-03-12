Дві авіакомпанії обмежують польоти зі Львова.


Через поширення епідемії коронавірусу авіакомпанії обмежують перельоти зі Львова до різних країн. На сьогодні про такі обмеження повідомили два авіаперевізники, – поінформували в пресслужбі Міжнародного аеропорту «Львів».

 

Фото: facebook.com/LvivAirport

 

Зокрема, в авіакомпанії SkyUp повідомили, що до 16 квітня 2020 року буде тимчасово скорочено частоту рейсів на напрямку Львів – Тель-Авів – Львів. Тут уже скасовано 6 рейсів (19, 26, 30 березня, 2, 6, 13 квітня).

 

Окрім того, SkyUp відкладає старт польотної програми на деяких італійських напрямках. Відтак початок польотів зі Львова до Рима та Бергамо переносять на 1 червня 2020 року.

 

Нагадаємо, SkyUp планував почати польоти зі Львова в Італію 29 березня. Розклад рейсів мав би бути таким:

 

Бергамо – понеділок, п’ятниця – з 29.03.20 по 24.10.20

 

Неаполь – вівторок, п’ятниця – з 29.03.20 по 24.10.20

 

Рим – вівторок, четвер, неділя – з 29.03.20 по 24.10.20.

 

В авіакомпанії МАУ також повідомили про відтермінування рейсів зі Львова до Барселони – з середини квітня на середину червня. А ще перенесли запуск другої частоти на Мадрид на 24 червня.

 

 

 

Як додали в аеропорту, щодо перебронювання квитків на інші рейси чи повернення коштів за куплені квитки пасажирам потрібно звертатися до авіаперевізників.

 

12.03.2020

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