Не цілувати ікон, молитися за лікарів і хворих, – Глава УГКЦ звернувся до вірних.

 

Молитися за тих, хто захворів, за тих, хто найвразливіший до коронавірусу, а також за працівників охорони здоров’я, які перебувають «на передовій» і найбільше ризикують своїм життям заради безпеки і здоров’я українського суспільства, закликав Блаженніший Святослав, глава УГКЦ, реагуючи на останні події, пов’язані з поширенням у світі вірусу COVID-19. І висловив сподівання на те, що громадяни будуть особливо відповідальними за здоров’я, своє та ближнього.

 

Фото: ugcc.ua

 

«Ми закликаємо до посиленої молитви, насамперед за здоров’я. Ця молитва лунає постійно, але тепер нехай вона буде посиленою. Молімося за здоров’я всіх, зокрема старших і дітей – тих, хто найслабший між нами. Особливо молімося за тих, які уражені коронавірусом», – попросив Блаженніший Святослав.

 

Глава УГКЦ закликав у час Великого посту дотримуватися домашнього молитовного правила, а також користати із трансляцій богослужінь за посередництвом сучасних засобів комунікації.

 

«Заохочуємо священиків відповідати на прохання вірних уділяти їм Таїнства Сповіді та Причастя вдома, особливо коли йдеться про хворих осіб», – додав він.

 

Блаженніший Святослав зазначив, що УГКЦ виконуватиме розпорядження державної та місцевої влади і санітарних служб, а громадян попросив відповідально ставитися до заходів безпеки, зберігаючи при цьому абсолютний спокій.

 

Фото: Tyleninov/commons.wikimedia.org

 

«Ми зобов’язані дотримуватися всіх правил, які випливають з певних розпоряджень органів державної влади. Крім цього, заохочуємо людей літнього віку і батьків із малими дітьми залишатися вдома, адже вони перебувають у зоні найбільшого ризику», – сказав глава УГКЦ.

 

Щодо участі в богослужіннях, то Блаженніший Святослав наголосив на важливості дотримуватися правил особистої гігієни в храмах. У цей період може бути виправданим рішення не торкатися й не цілувати ікон. Окрім того, у церквах посилять заходи протиепідемічної безпеки, щоб храми були завжди чистим і безпечним місцем для особистої та спільної молитви. Водночас, на думку Блаженнішого Святослава, кожному, хто почувається хворим або знає, що був у приміщенні чи в контакті з особою, яка має ознаки цієї хвороби, варто самоізолюватися, не виходячи з дому.

 

Глава УГКЦ застеріг від будь-якої стигматизації або негативного ставлення до уражених вірусом COVID-19 або тих, хто перебуває під підозрою щодо цієї недуги: «Ніхто навмисне сам не хоче бути хворим на цю недугу. Людина може навіть не знати, що вона є хворою. Не потрібно ставитися з упередженням до свого ближнього. Бо Слово Боже і заповідь любові до ближнього діють навіть під час епідемії».

 

11.03.2020

До теми

Уява Шевченка
Яким Ярема
Одне з перших психологічних досліджень творчості поета, про прояви та джерела його уяви
10.03.20 | | Минуле
«Варвари» біля воріт
Роман Лехнюк
Бути варварами біля воріт цивілізації з ознаками занепаду має і свої переваги.
09.03.20 | | Дискурси
Незручна правда про ваше автентичне “Я”
Дженніфер Бір
Парадокс автентичності у тому, що насправді вона чимось схожа на конформізм. 
09.03.20 | | Наука
Наш Санчо Панса
Ілько ЛЕМКО
Некомпетентність влади зашкалює. Але ж хіба Зеленський на посаді президента – особа більш ганебна, неприйнятна і парадоксальна, аніж, наприклад, Янукович?
08.03.20 | | Дискурси
Генетична таємниця нічного бачення
Компактні ДНК-органели покращують зір ссавців, активних вночі.
08.03.20 | | Наука
Закатрупити митця
Микола Глібович
Художник цінний не тим, що він гарно малює, а якраз ідеями і своїм сприйняттям світу, своєю свободою і невичерпними можливостями. І виставка «Руки і світ мистецтва» Володимира Костирка є кунсткамерою з історіями митців, які це підтверджують.
08.03.20 | | Штука
Пролітаючи над:... церква у Млинах
Ігор МАРТИНІВ
Відзначаємо 205-ту річницю із дня народження автора музики українського гімну Михайла Вербицького. У нашому циклі "Пам'ятки Галичини" — церковця, в якій парохував композитор.
08.03.20 | | Галичина
Тільки в Галичині
Юстина Добуш
Яка б подія не відбулась, завжди десь збоку мають бути вони – забичені рагулі, сепаратисти, лицемірні, взагалі просто найгірші люди на землі – галичани
06.03.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.