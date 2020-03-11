Не цілувати ікон, молитися за лікарів і хворих, – Глава УГКЦ звернувся до вірних.

Молитися за тих, хто захворів, за тих, хто найвразливіший до коронавірусу, а також за працівників охорони здоров’я, які перебувають «на передовій» і найбільше ризикують своїм життям заради безпеки і здоров’я українського суспільства, закликав Блаженніший Святослав, глава УГКЦ, реагуючи на останні події, пов’язані з поширенням у світі вірусу COVID-19. І висловив сподівання на те, що громадяни будуть особливо відповідальними за здоров’я, своє та ближнього.

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«Ми закликаємо до посиленої молитви, насамперед за здоров’я. Ця молитва лунає постійно, але тепер нехай вона буде посиленою. Молімося за здоров’я всіх, зокрема старших і дітей – тих, хто найслабший між нами. Особливо молімося за тих, які уражені коронавірусом», – попросив Блаженніший Святослав.

Глава УГКЦ закликав у час Великого посту дотримуватися домашнього молитовного правила, а також користати із трансляцій богослужінь за посередництвом сучасних засобів комунікації.

«Заохочуємо священиків відповідати на прохання вірних уділяти їм Таїнства Сповіді та Причастя вдома, особливо коли йдеться про хворих осіб», – додав він.

Блаженніший Святослав зазначив, що УГКЦ виконуватиме розпорядження державної та місцевої влади і санітарних служб, а громадян попросив відповідально ставитися до заходів безпеки, зберігаючи при цьому абсолютний спокій.

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«Ми зобов’язані дотримуватися всіх правил, які випливають з певних розпоряджень органів державної влади. Крім цього, заохочуємо людей літнього віку і батьків із малими дітьми залишатися вдома, адже вони перебувають у зоні найбільшого ризику», – сказав глава УГКЦ.

Щодо участі в богослужіннях, то Блаженніший Святослав наголосив на важливості дотримуватися правил особистої гігієни в храмах. У цей період може бути виправданим рішення не торкатися й не цілувати ікон. Окрім того, у церквах посилять заходи протиепідемічної безпеки, щоб храми були завжди чистим і безпечним місцем для особистої та спільної молитви. Водночас, на думку Блаженнішого Святослава, кожному, хто почувається хворим або знає, що був у приміщенні чи в контакті з особою, яка має ознаки цієї хвороби, варто самоізолюватися, не виходячи з дому.

Глава УГКЦ застеріг від будь-якої стигматизації або негативного ставлення до уражених вірусом COVID-19 або тих, хто перебуває під підозрою щодо цієї недуги: «Ніхто навмисне сам не хоче бути хворим на цю недугу. Людина може навіть не знати, що вона є хворою. Не потрібно ставитися з упередженням до свого ближнього. Бо Слово Боже і заповідь любові до ближнього діють навіть під час епідемії».