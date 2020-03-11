Бойовики обстріляли школу у Мар'їнці.

 

Контрольовані Росією бойові загони вчинили обстріл житлових кварталів на околицях Мар’їнки. Під ареал обстрілу потрапила також школа.

 

Про це йдеться у повідомленні пресцентру штабу Операції Об'єднаних сил.

 

 

“Занадто гучний режим “тиші” влаштували російсько-окупаційні війська мирним мешканцям Мар’їнки на Донеччині – персоналу та вихованцям загальноосвітньої школи № 2 цього міста”, – зазначає штаб.

 

Так, представники збройних формувань Російської Федерації обстріляли зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів житлові квартали на околицях населеного пункту Мар’їнка. “Як з’ясували офіцери однієї з груп цивільно-військового співробітництва зі складу Об’єднаних сил, в районі обстрілу також була зазначена школа. У смертельній небезпеці опинилися учні, які залишилися на сьомий урок, та діти молодших класів, які залишилися у групі продовженого дня”, – зазначили у пресцентрі.

 

Персонал школи евакуював школярів до бомбосховища. “По завершенні обстрілу працівники Національної поліції вивезли учнів та персонал школи з небезпечного району та розвезли по домівках. На щастя, загиблих та поранених серед місцевих мешканців та дітей школи немає”, – повідомили у штабі ООС.

 

11.03.2020

До теми

Уява Шевченка
Яким Ярема
Одне з перших психологічних досліджень творчості поета, про прояви та джерела його уяви
10.03.20 | | Минуле
«Варвари» біля воріт
Роман Лехнюк
Бути варварами біля воріт цивілізації з ознаками занепаду має і свої переваги.
09.03.20 | | Дискурси
Незручна правда про ваше автентичне “Я”
Дженніфер Бір
Парадокс автентичності у тому, що насправді вона чимось схожа на конформізм. 
09.03.20 | | Наука
Наш Санчо Панса
Ілько ЛЕМКО
Некомпетентність влади зашкалює. Але ж хіба Зеленський на посаді президента – особа більш ганебна, неприйнятна і парадоксальна, аніж, наприклад, Янукович?
08.03.20 | | Дискурси
Генетична таємниця нічного бачення
Компактні ДНК-органели покращують зір ссавців, активних вночі.
08.03.20 | | Наука
Закатрупити митця
Микола Глібович
Художник цінний не тим, що він гарно малює, а якраз ідеями і своїм сприйняттям світу, своєю свободою і невичерпними можливостями. І виставка «Руки і світ мистецтва» Володимира Костирка є кунсткамерою з історіями митців, які це підтверджують.
08.03.20 | | Штука
Пролітаючи над:... церква у Млинах
Ігор МАРТИНІВ
Відзначаємо 205-ту річницю із дня народження автора музики українського гімну Михайла Вербицького. У нашому циклі "Пам'ятки Галичини" — церковця, в якій парохував композитор.
08.03.20 | | Галичина
Тільки в Галичині
Юстина Добуш
Яка б подія не відбулась, завжди десь збоку мають бути вони – забичені рагулі, сепаратисти, лицемірні, взагалі просто найгірші люди на землі – галичани
06.03.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.