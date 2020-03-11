Бойовики обстріляли школу у Мар'їнці.

Контрольовані Росією бойові загони вчинили обстріл житлових кварталів на околицях Мар’їнки. Під ареал обстрілу потрапила також школа.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру штабу Операції Об'єднаних сил.

“Занадто гучний режим “тиші” влаштували російсько-окупаційні війська мирним мешканцям Мар’їнки на Донеччині – персоналу та вихованцям загальноосвітньої школи № 2 цього міста”, – зазначає штаб.

Так, представники збройних формувань Російської Федерації обстріляли зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів житлові квартали на околицях населеного пункту Мар’їнка. “Як з’ясували офіцери однієї з груп цивільно-військового співробітництва зі складу Об’єднаних сил, в районі обстрілу також була зазначена школа. У смертельній небезпеці опинилися учні, які залишилися на сьомий урок, та діти молодших класів, які залишилися у групі продовженого дня”, – зазначили у пресцентрі.

Персонал школи евакуював школярів до бомбосховища. “По завершенні обстрілу працівники Національної поліції вивезли учнів та персонал школи з небезпечного району та розвезли по домівках. На щастя, загиблих та поранених серед місцевих мешканців та дітей школи немає”, – повідомили у штабі ООС.