УКУ вперше проведе Ігри Розуму в двох містах.

Український католицький університет запрошує компанії та організації України на благодійний інтелектуальний квіз-турнір Ігри Розуму. Цього року подія вперше відбудеться відразу у двох містах – Києві та Львові.

У столиці України Ігри Розуму пройдуть 18 березня в ресторані «Мафія» (вул. Верхній Вал, 24). Ведучий заходу – Ілля Ярема, ведучий вечірнього драйву на Radio ROKS.

А вже 25 березня Ігри Розуму прийматиме університетське містечко УКУ у Львові (вул. Козельницька, 2а). Ведучим заходу стане Назар Бійчук, відомий шоумен, продюсер і ведучий ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM Львів.

Участь у турнірі передбачає внесення від команди доброчинної пожертви, яку спрямують у стипендійний фонд Українського католицького університету. Це ж, своєю чергою, дасть змогу надати річну або піврічну стипендію на навчання одному чи кільком талановитим і потребуючим студентам. Так, завдяки учасникам Ігор Розуму 2019 отримали піврічні стипендії на навчання дві студентки УКУ – Вікторія Розлуцька й Анастасія Воронцова.

Благодійна пожертва на участь від команди – 5 000 грн. Необхідна кількість учасників у команді – 5-8 осіб.

Благодійний турнір Ігри Розуму – це інтелектуальна гра для компаній та організацій України з неординарними та цікавими загадками, відео-, фотоголоволомками від двох найкращих організаторів вікторин України – ГлуздоГерць і BrainHub. Гра не потребує особливої підготовки. Тема квізу 2020 – «Бренди світу».

Реєстрація команд від компаній на квіз-турнір відкрита за цим посиланням: https://cutt.ly/nrQWYXS